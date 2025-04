Google Photos mejorará tus fotos antiguas con Ultra HDR

¿Alguna vez has tomado una foto de un atardecer espectacular pero no has logrado capturar los colores reales que veías? ¿O quizás has tomado retratos que se ven apagados y con tonos planos?

Google está a punto de cambiar eso para siempre con una nueva función en Google Photos que transforma cualquier imagen estándar en una versión mucho más vibrante gracias a Ultra HDR.

Con esta herramienta, los recuerdos fotográficos lucirán más vivos, detallados y cercanos a lo que realmente viste con tus propios ojos, sin necesidad de haber usado un modo especial al tomar la foto.

Ultra HDR es una evolución del HDR tradicional, tecnología que permite capturar un mayor rango dinámico en las fotos: es decir, más detalle en las zonas claras y oscuras al mismo tiempo. Con Android 14, Google introdujo soporte nativo para este formato, pensado para aprovechar al máximo las pantallas compatibles con HDR.

La diferencia se nota especialmente en imágenes con contrastes marcados, como cielos brillantes, sombras profundas o luces artificiales. Ultra HDR hace que estos elementos se vean mucho más realistas, sin que se pierda información ni se quemen los detalles.

Hasta ahora, para disfrutar de Ultra HDR era necesario tomar la foto desde un dispositivo compatible. Pero eso ha cambiado. La app de Google Photos está incorporando una opción para aplicar Ultra HDR a cualquier imagen de tu biblioteca, sin importar cuándo ni con qué dispositivo fue capturada.

Esta función ha comenzado a aparecer en la sección “Ajustar” del editor de imágenes de Google Photos, concretamente en la versión 7.24.0.747539053. Se trata de un despliegue por el lado del servidor, lo que significa que podría tardar en llegar a todos los usuarios.

Al acceder al editor y seleccionar la opción Ultra HDR, verás un control deslizante que te permite ajustar la intensidad del efecto. Puedes optar por un pequeño toque de realce para mejorar la saturación y el contraste, o ir más allá y aplicar el efecto completo para una imagen espectacular.

Este sistema es simple, intuitivo y no requiere conocimientos técnicos de edición, lo que lo hace ideal tanto para usuarios casuales como para fotógrafos aficionados.

Los primeros en recibir la actualización han notado que esta nueva función reemplaza la antigua herramienta llamada “Efecto HDR”. Aunque aquella ya ofrecía ciertas mejoras visuales, el nuevo formato Ultra HDR es mucho más avanzado y está diseñado específicamente para las pantallas actuales con soporte HDR.

Una de las ventajas más destacables de Ultra HDR es su compatibilidad hacia atrás. Cada imagen incluye un “mapa de ganancia” con información extra de luminosidad. Si ves la foto en un dispositivo que no tiene pantalla HDR, simplemente se muestra como una imagen estándar, sin errores ni pérdida de calidad.

Esto significa que puedes aplicar Ultra HDR con total confianza: tu imagen se verá genial tanto en el móvil más moderno como en un portátil más antiguo.

Otra gran sorpresa es que las fotos convertidas a Ultra HDR pueden tener un tamaño de archivo menor que otras versiones HDR o JPEG de alta calidad. Esto se debe a la forma en que se almacena la información de luminosidad con el mapa de ganancia, de manera mucho más eficiente.

Aunque tengas la versión correcta de Google Photos instalada, es posible que aún no veas esta función. Como suele hacer Google, la implementación será gradual para asegurar su estabilidad. Si aún no la tienes disponible, te recomendamos mantener la app actualizada y estar atento en los próximos días o semanas.