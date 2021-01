Apple extiende la prueba gratuita de Apple TV+ hasta julio

Según 9to5Mac, Apple extenderá el período de prueba gratuito de un año de duración de su servicio Apple TV+ a los clientes hasta julio de 2021. El sitio web TechCrunch afirma haber confirmado estos planes con Apple.

El periodo de prueba gratuito que llegó con la compra de un nuevo producto de Apple en 2019 estaba previsto que terminara para muchos clientes el 1 de noviembre del año pasado, cuando se cumplió el primer aniversario del lanzamiento del Apple TV Plus.

Apple extendió este período desde noviembre de 2020 hasta febrero de 2021, y ahora parece que va a haber una tercera extensión.

Los suscriptores que tienen suscripciones gratuitas que terminarán en cualquier momento entre febrero de 2021 y junio de 2021, también obtendrán una extensión hasta julio.

La prórroga se produce como consecuencia de los retrasos en la producción. Sólo uno de los espectáculos con los que se lanzó al inicio del servicio (Dickinson) ha tenido una segunda temporada de estreno, mientras que otras — como For All Mankind, The Morning Show y See — siguen esperando que salgan sus segundas temporadas.

El retraso por la pandemia de COVID-19 no es una sorpresa, y extender el período de prueba es un buen gesto hacia los clientes.