Millones de usuarios de iPhone podrían ser indemnizados si prospera una demanda judicial en Reino Unido que acusa a Apple de ralentizar el rendimiento de los modelos más antiguos.

Justin Gutmann alega que la empresa engañó a los usuarios con una actualización que, según dijo, mejoraría el rendimiento pero que, en realidad, ralentizó los teléfonos.

Solicita una indemnización por daños y perjuicios de unos 900 millones de euros para hasta 25 millones de usuarios de iPhone en el Reino Unido. Apple afirma que «nunca» ha acortado intencionadamente la vida útil de sus productos.

La demanda, presentada ante el Tribunal de Apelación de la Competencia, alega que Apple ralentizó el rendimiento de los iPhone más antiguos para evitar costosas reparaciones.

Esto se refiere a la introducción de una herramienta de gestión de energía lanzada en una actualización de software para los usuarios de iPhone en enero de 2017, para combatir los problemas de rendimiento y evitar que los dispositivos más antiguos se apagasen abruptamente bajo picos de carga.

Gutmann afirma que la información sobre la herramienta no se incluyó en la descripción de la descarga de la actualización de software en su momento, y que la compañía no dejó claro que ralentizaría los dispositivos.

Los modelos cubiertos por la reclamación son los modelos iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus y iPhone X.

Se trata de una reclamación de exclusión, lo que significa que los clientes no tendrán que unirse activamente al caso para solicitar daños y perjuicios.