Apple quiere entrenar su IA generativa con artículos de noticias por valor de $50 millones

La incursión de Apple en el campo de la inteligencia artificial parece estar respaldada por un informe reciente, que afirma que la compañía ha ofrecido 50 millones de dólares en acuerdos de licencia a varios años con editores de noticias con el fin de entrenar sus modelos de IA.

Según The New York Times, Apple ha iniciado negociaciones en las últimas semanas con importantes organizaciones de noticias y publicaciones, buscando permiso para utilizar su material en el desarrollo de sistemas generativos de inteligencia artificial de la compañía, según cuatro personas familiarizadas con las discusiones.

El gigante tecnológico ha propuesto acuerdos a varios años por un valor de al menos 50 millones para licenciar los archivos de artículos de noticias, mencionaron las fuentes conocedoras de las conversaciones, que hablaron bajo condición de anonimato para tratar negociaciones delicadas.

Las organizaciones de noticias contactadas por Apple incluyen a Condé Nast, editor de Vogue y The New Yorker; NBC News; y IAC, propietaria de People, The Daily Beast y Better Homes and Gardens.

Sin embargo, no está claro si Apple ha tenido éxito en su negociación para hacerse con las licencias de los archivos de editoriales. El informe señala que algunos «editores contactados por Apple mostraron poco entusiasmo por la propuesta».

Mientras OpenAI, Google y otras empresas tecnológicas desarrollan herramientas de IA generativa en tiempo real, Apple ha mantenido principalmente un perfil bajo en este ámbito. Mark Gurman ha informado hace tiempo sobre un chatbot «Apple GPT» que la compañía ha estado desarrollando.