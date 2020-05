Apple soluciona el problema de las apps que no abrían en el iPhone o iPad

Si compruebas la lista de aplicaciones que tienes pendiente de actualizar, es posible que te encuentres con un número mucho más elevado de actualizaciones de apps pendientes que en otras ocasiones.

Esto se debe a que Apple está está relanzando las actualizaciones de muchas aplicaciones de iOS para solucionar el problema que apareció hace unos días por el que algunas apps no se podían abrir con normalidad.

Desde finales de la semana pasada, muchos usuarios se encontraban con el siguiente mensaje de error al tratar de abrir algunas apps de su iPhone o iPad: «Esta aplicación ya no se comparte con usted. Para usarla, debes comprarla en App Store.»

Este error aparece si estás usando una app de pago a la que tienes derecho por estar en un grupo familiar, pero te eliminan de dicho grupo y, por tanto, dejas de tener acceso a esa app. Sin embargo, esto no es lo que ha ocurrido a los usuarios que veían este problema.

En mi caso, esto me ocurrió con apps tan populares como WhatsApp, YouTube o Facebook, pero también con otras menos conocidas como The Weather. La solución temporal a este problema pasada por desinstalar la app y volverla a instalar, lo que hacía que perdieras todos los datos si no tenías cuidado — la clave era desinstalar, no eliminar las apps afectadas.

Como decimos, ahora Apple está lanzando actualizaciones de estas apps que, en realidad, son las mismas que ya están instaladas en el dispositivo y no añaden ninguna funcionalidad nueva. Parece que Apple está haciendo este pequeño cambio para solucionar un fallo relacionado con la funcionalidad Compartir en Familia.

La actualización funciona, ya que he podido comprobar que la app The Weather ha pasado de mostrar el mensaje de error a abrirse con normalidad justo después de descargar la actualización.

Por tanto, si te has visto afectado por este problema, te recomiendo que te dirijas a la App Store y actualices todas las apps que tengas pendientes.