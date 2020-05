Al tratar de abrir algunas aplicaciones tras haber actualizado a iOS 13.5, el sistema muestra el siguiente mensaje: «Esta aplicación ya no se comparte con usted. Para usarla, debes comprarla en App Store.»

iOS 13.5 fue lanzado hace un par de días con un par de mejoras interesantes: la incorporación de la API que permitirá hacer seguimiento de contacto para el COVID-19 y un cambio en la pantalla de bloqueo para mostrar automáticamente la pantalla de contraseña si llevas puesta una máscara.

Sin embargo, iOS 13.5 está dando algunos problemas. Según varios informes en las redes sociales y mi propia experiencia con un iPhone 11 Pro, algunos usuarios no pueden abrir ciertas aplicaciones de iPhone y iPad ya que el sistema muestra un mensaje de error bastante extraño

Aunque los usuarios son redirigidos a la App Store, allí no hay nada que hacer salvo dar a «Abrir» y volver a encontrarse con el mensaje de error. El problema está afectando a aplicaciones aleatorias, y aunque no sabemos exactamente de qué se trata, este mensaje de error está relacionado con el sistema de compartición En Familia de iCloud.

Apple aún no ha confirmado el problema en su página web oficial de estado del sistema y no hay una solución definitiva. En mi caso, me ha bastado con borrar la aplicación YouTube y volver a instalarla para que se solucionara el error, pero otros usuarios están encontrando problemas incluso al realizar estos pasos.