Apple TV+ será gratis el fin de semana del 3 al 5 de enero

Para comenzar 2025 de una manera especial, Apple TV+ ha anunciado una promoción global que permitirá disfrutar de su catálogo de contenidos sin coste alguno.

Desde el 3 hasta el 5 de enero, cualquier dispositivo compatible con Apple TV+ ofrecerá acceso gratuito al servicio. Solo se necesita un Apple ID para explorar las series y películas que están generando tanto entusiasmo.

Una oportunidad para explorar los éxitos de Apple TV+

Durante este fin de semana especial, los usuarios podrán sumergirse en las producciones originales de Apple. Entre las opciones destacadas se encuentran nuevas temporadas de series como Silo, Shrinking y Bad Sisters. También estará disponible el emocionante thriller Presumed Innocent, junto con nominados a los Globos de Oro como Slow Horses y Disclaimer.

Además, este es el momento ideal para ponerse al día con Severance antes del estreno de su segunda temporada. Para los fanáticos de la ciencia ficción, series reconocidas como Dark Matter, For All Mankind y Foundation prometen dejar sin aliento. También habrá espacio para el entretenimiento familiar con películas como Fly Me to the Moon y The Family Plan, junto con cintas llenas de acción como Wolfs y The Instigators.

Quienes queden satisfechos con la experiencia pueden suscribirse a Apple TV+ una vez finalizada la promoción con una tarifa mensual de 9,99€/mes y una prueba gratuita de siete días para nuevos usuarios.

Disponible en una amplia variedad de dispositivos

Apple TV+ puede disfrutarse en más de 100 países y regiones a través de la app de Apple TV. Está presente en una impresionante variedad de dispositivos, incluyendo iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Apple Vision Pro, y en televisores inteligentes de marcas como Samsung, LG y Sony.

También es compatible con dispositivos de Roku, Amazon Fire TV, Chromecast con Google TV, y consolas de videojuegos como PlayStation y Xbox.

Adicionalmente, aquellos que compren y activen un nuevo iPhone, iPad, Mac o Apple TV pueden obtener tres meses gratuitos del servicio, lo que lo convierte en una oferta aún más atractiva para quienes adquieran un nuevo dispositivo Apple.