Así será el iPhone 17 Ultrafino que veremos en 2025 según un informe

El conocido analista de Apple, Ming-Chi Kuo, ha compartido recientemente algunas especificaciones sobre un posible modelo ultrafino del iPhone 17 que, según los rumores, podría lanzarse el próximo año.

Este dispositivo contará con una pantalla de 6.6″, que incluirá una isla dinámica de tamaño actual. Se espera que el teléfono esté equipado con un chip Apple A19 en lugar de un A19 Pro, y que cuente con una sola cámara trasera.

Además, incorporará un chip 5G diseñado por Apple y un marco de titanio y aluminio, aunque con un menor porcentaje de titanio en comparación con los modelos iPhone 15 Pro.

El analista también menciona que, aunque no habrá un iPhone 17 Plus, el nuevo modelo ultrafino no será su sustituto. En su lugar, se trata de un dispositivo completamente nuevo, cuyo principal atractivo será su «nuevo diseño» más que sus especificaciones técnicas.

Con la ausencia del chip A19 Pro, una única cámara, una pantalla ligeramente más pequeña que la del iPhone 15 Pro Max, y un enfoque en el diseño, parece que este modelo ultrafino no será el modelo «iPhone 17 Ultra» de gama más alta. Actualmente, no está claro cuál será la posición de este dispositivo dentro de la línea del iPhone 17, pero es probable que se aclare a medida que nos acerquemos a su lanzamiento.

Se espera que Apple anuncie la serie iPhone 17 en septiembre de 2025, lo que deja un largo camino para más especulaciones y rumores.