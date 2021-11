Australia se lo va a poner difícil a los trolls de Internet

El gobierno de Australia planea introducir una ley que, en ciertos casos, obligaría a las empresas de redes sociales a entregar la información personal de usuarios que publiquen comentarios difamatorios.

Si alguien sospecha que está siendo difamado, acosado o atacado en las plataformas online, un nuevo mecanismo de denuncia exigiría a estas plataformas que retiraran las publicaciones ofensivas.

Si un sitio se niega a retirar el material, el sistema judicial podría ordenarle que entregue los datos del usuario que está detrás de las publicaciones.

«El mundo en línea no debería ser un salvaje oeste en el que los bots, los fanboys y los trolls, entre otros, puedan ir por ahí de forma anónima y dañar a la gente, acosarla, intimidarla y acribillarla», dijo el Primer Ministro durante una conferencia de prensa.

«Eso no es Australia. Eso no es lo que puede ocurrir en el mundo real, y no hay ningún caso para que pueda ocurrir en el mundo digital».

La legislación se produce a raíz de una sentencia del Tribunal Superior del país en septiembre, según la cual los editores de noticias pueden ser considerados responsables de los comentarios que los lectores publican en sus páginas de redes sociales. Debido a estos problemas de responsabilidad, la CNN ha cerrado su página de Facebook en Australia.

Más que sancionar a las empresas de redes sociales que no moderan suficientemente sus plataformas, Australia quiere llevar la lucha a los propios trolls. Y si las plataformas en línea se niegan a jugar, parece más que dispuesto a que los tribunales les obliguen a hacerlo.

«Estas empresas de Internet deben tener procesos adecuados para permitir la retirada de este contenido», dijo el domingo.

«Tiene que haber una forma fácil, rápida y ágil para que la gente pueda plantear estos problemas a estas plataformas y conseguir que se retiren. Ellos tienen esa responsabilidad. Han creado este espacio y tienen que hacerlo seguro. Y si no lo hacen, nosotros lo haremos con leyes como ésta…».

Por supuesto, eso también plantea un montón de cuestiones de privacidad. El anonimato en Internet protege a los trolls, por supuesto, pero también protege la identidad de las poblaciones vulnerables o de aquellos que desafían a la autoridad.

Se espera que esta semana se publique un borrador de la legislación, y es probable que llegue al parlamento del país a principios del próximo año.