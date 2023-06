Bloomberg se adelanta y revela los detalles del visor AR/VR que anunciará Apple el lunes

El evento de lanzamiento de productos más importante de Apple en casi una década comienza el lunes, cuando la compañía presentará su nueva categoría de productos de AR/VR, junto con nuevos Mac y actualizaciones de software en todas sus plataformas.

El evento arranca desde el campus de la compañía en Cupertino, California, el lunes 5 de junio a las 19:00 (hora española).

Lo más destacado del evento será un visor de realidad mixta, que probablemente se llamará Reality Pro o XR Pro, junto con un nuevo sistema operativo xrOS para el dispositivo. También es probable que veamos nuevos portátiles y ordenadores de sobremesa Mac y actualizaciones de software como watchOS 10, iOS 17, iPadOS 17 y macOS 14.

La compañía también destacará las actualizaciones de los servicios de sus plataformas relacionadas con el fitness, la salud y las finanzas y fusionará aún más sus dispositivos para que funcionen mejor juntos y mantengan a las personas dentro del ecosistema de Apple.

En los últimos meses, Bloomberg ha informado sobre los planes de Apple para los nuevos productos que llegarán en la Conferencia Mundial de Desarrolladores, y ahora ha publicado un resumen de todo lo que cabe esperar.

Visor de realidad mixta y xrOS

El primer visor de Apple será un dispositivo ultra-premium hecho de vidrio, fibra de carbono y aluminio.

Su aspecto es similar a una gafas de esquí de alta tecnología, cuenta con un nuevo cargador magnético para suministrar energía, un frontal curvado con una pantalla externa para mostrar las expresiones faciales y los ojos del usuario, y varias cámaras externas para permitir el paso de vídeo, la detección de profundidad y el control de la mano.

Los principales usos serán la comunicación, el consumo de vídeo, el bienestar, los juegos y la productividad. Una persona que ha utilizado el dispositivo lo ha calificado en parte como «símbolo de estatus» y en parte como el «futuro del ordenador».

El producto mezcla realidad aumentada y virtual. Las funciones de realidad virtual se activarán mediante un par de pantallas 4K brillantes dentro del casco, mientras que la funcionalidad de realidad aumentada se activará mediante el modo de paso de vídeo.

El casco tiene una corona digital como el Apple Watch para que los usuarios puedan alternar entre RA y RV. En la realidad virtual, el usuario está totalmente inmerso. Cuando se activa la realidad aumentada, el contenido y las aplicaciones se difuminan ligeramente y se mezclan con el entorno real que rodea al usuario.

El casco estará alimentado por un chip M2 con 16 GB de memoria RAM y utilizará una batería externa parecida a una versión más grande de la batería MagSafe del iPhone. La batería se conectará al visor mediante un cable. El adaptador de corriente circular se acoplará mediante un imán y con un giro en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo y que no se caiga durante el uso. La batería sólo durará unas dos horas tras cada carga.

Los usuarios manejarán el visor con los ojos y las manos, de modo que podrán mirar un elemento para resaltarlo y luego pellizcar con los dedos para seleccionarlo. También dispondrá de Siri. El visor tiene un conjunto de micrófonos y altavoces montados cerca de las sienes del usuario, pero se basará en los AirPods para mejorar el audio espacial.

El dispositivo costará unos 3.000 dólares y Apple no tiene previsto ganar mucho dinero con él. Podría ser uno de los pocos productos de Apple que no proporcione un gran margen, ya que Apple no quiere salirse completamente del mercado.

Apple también ha hablado de vender inicialmente el dispositivo solo en EE.UU. y espera vender unas 900.000 unidades en el primer año. La empresa cree que las ventas empezarán despacio, pero que el dispositivo ofrece una oportunidad de mercado del tamaño del Apple Watch. También supone un riesgo para la reputación, dado su elevado precio y la falta de un mercado establecido.

Aunque el visor debutará el lunes, no saldrá a la venta hasta dentro de unos meses. Internamente, la empresa ha barajado fechas de lanzamiento que van desde después del lanzamiento del iPhone 15 hasta diciembre o principios de 2024. Ha registrado nombres que sugieren marcas que van desde Reality Pro o Reality One hasta XR Pro, mientras que el propio sistema operativo se apodará xrOS.

Apple ha construido una gran estructura en el campus Apple Park para ofrecer demostraciones prácticas controladas del dispositivo a algunos asistentes y medios de comunicación presentes en la conferencia. La empresa ha habilitado una zona en las canchas de baloncesto cercanas a su gimnasio para empleados. Apple también tiene previstas futuras demostraciones durante el verano. Cuando muestre el dispositivo, tiene previsto centrarse en la inmersión de FaceTime en la realidad virtual, los contenidos de Apple TV+ y los juegos.

Un sistema de lentes graduadas a presión desempeñará un papel importante en la presentación, las demostraciones y el proceso de venta de los auriculares, ya que el dispositivo es demasiado delgado para llevar unas gafas normales debajo.

Apple también está estudiando la posibilidad de notificar a los clientes potenciales con determinadas afecciones que no deben comprar ni utilizar el dispositivo debido al impacto que la realidad aumentada y la realidad virtual pueden tener en su salud. Entre ellos se incluyen las personas con enfermedad de Meniere, lesiones cerebrales traumáticas pasadas, síndrome postconmocional, migrañas y vértigo.

Algunas personas que lo han probado también han descubierto que el producto, que se acerca a una fase de desarrollo denominada DVT (Design Validation Testing), se sobrecalienta.

Cuando un usuario encienda el visor, podrá sincronizar los datos de su cuenta de Apple desde un iPhone o descargarlos de iCloud. El dispositivo contará con una pantalla de inicio de iconos y widgets similar a la del iPad y los usuarios podrán manejar varias aplicaciones a la vez en el espacio. Las aplicaciones podrán colocarse en un espacio físico concreto, como un salón, y cuando el usuario vuelva a entrar en esa habitación reaparecerá su espacio de trabajo anterior.

El visor contará con muchas de las mismas aplicaciones que el iPad y el iPhone, como Libros, Cámara, Contactos, FaceTime, Archivos, Freeform, Inicio, Correo, Mapas, Mensajes, Música, Notas, Fotos, Recordatorios, Safari, Existencias, TV y Tiempo. También está prevista una nueva aplicación de bienestar centrada en la meditación y un portal para ver deportes. La empresa también está trabajando en una aplicación de entrenamiento Fitness+ para el dispositivo.

El visor ejecutará los cientos de miles de aplicaciones para iPad que ya existen en la App Store sin necesidad de realizar ningún trabajo adicional o con mínimas modificaciones. Apple proporcionará un kit de desarrollo de software y un simulador basado en Mac para que los desarrolladores creen aplicaciones optimizadas.

El dispositivo dispondrá de videoconferencias avanzadas y salas de reuniones virtuales con avatares realistas, lo que idealmente hará que los usuarios sientan que están interactuando en el mismo lugar, y nuevas herramientas de colaboración a través de la aplicación Freeform que permitirá a los usuarios trabajar en pizarras virtuales y repasar material juntos. También hay funciones que se integran en los dispositivos Apple existentes, como el uso del visor como monitor externo.

Nuevos Mac y macOS 14

Apple tiene previsto dedicar una buena cantidad de tiempo al Mac en la WWDC 2023, después de que el año pasado presentara el renovado MacBook Air de 13 pulgadas en la conferencia de desarrolladores.

Apple ha estado planeando presentar un nuevo MacBook Air de 15 pulgadas en la conferencia. El nuevo modelo tendrá un aspecto similar al actual MacBook Air, pero con un tamaño mayor. Inicialmente, Apple tenía previsto lanzar esta máquina el año pasado junto con la versión más pequeña.

Apple también se acerca al debut de una línea actualizada de Mac Studio en las nuevas configuraciones M2 Max y M2 Ultra para sustituir a los modelos M1 Max y M1 Ultra del año pasado. Las nuevas máquinas y sus chips han sido vistos recientemente en pruebas. El chip M2 Max es el mismo que el de los últimos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, mientras que el M2 Ultra será completamente nuevo.

El chip M2 Ultra incluirá 24 núcleos de CPU (16 de alto rendimiento y 8 de eficiencia) y ofrecerá hasta 76 núcleos gráficos. La compañía también tiene previstas opciones de RAM de 64 GB, 128 GB y 192 GB.

Ese chip M2 Ultra también podría llegar al Mac Pro después de que Apple renunciara a trabajar en un chip aún más potente que se situaría en la gama alta de su línea de chips al duplicar el rendimiento del componente Ultra.

Aunque es poco probable que se hable de estas máquinas, la empresa también está trabajando en versiones M3 del MacBook Air, el MacBook Pro básico de 13 pulgadas, los MacBook Pro de gama alta y el iMac.

Es poco probable que el nuevo sistema operativo del Mac, cuyo nombre en clave es Sunburst, tenga grandes cambios este año y, en su lugar, aporte compatibilidad para las nuevas funciones que se lancen en iOS 17 y iPadOS 17.

iOS 17 y iPadOS 17

iOS 17, cuyo nombre en clave es Dawn, traerá un nuevo modo de pantalla inteligente para el iPhone cuando el dispositivo esté bloqueado y colocado en modo horizontal. Esta función incluirá una interfaz para mostrar las próximas citas del calendario y otros fragmentos de información, además de las notificaciones.

También veremos una aplicación de diario para tomar notas y poner al día a tus amigos sobre actividades como un paseo en bici. La aplicación permitirá llevar un registro de estados de ánimo y emociones, y debería aprovechar al máximo los servicios de localización del iPhone.

La aplicación Wallet se actualizará a medida que la empresa profundice en los servicios financieros. Esto podría incluir una mayor vinculación de la aplicación con tarjetas de crédito de terceros para mostrar información sobre saldos, reflejando la experiencia de la tarjeta Apple Card.

SharePlay recibirá mejoras relacionadas con el visor AR/VR de Apple. Y AirPlay facilitará la transmisión de contenidos a televisores y altavoces que no son de tu propiedad, como en los hoteles.

Las actualizaciones de la app Salud incluyen opciones para registrar estados de ánimo y gestionar problemas de visión. La aplicación también llegará al iPad por primera vez.

Apple también ha desvelado ya un montón de nuevas funciones de accesibilidad para iOS 17, como una nueva interfaz con controles más grandes y una función de IA para replicar tu voz. Y, como es habitual, habrá mejoras de rendimiento y correcciones de errores en todos los ámbitos.

watchOS 10

Apple recupera los widgets para el Apple Watch y los convertirá en una parte fundamental del nuevo sistema operativo. Los widgets tendrán un aspecto similar a los de la pantalla de inicio de iOS y iPadOS y permitirán a los usuarios desplazarse por el tiempo, las cotizaciones bursátiles, las próximas citas del calendario y mucho más.

Apple está cambiando el comportamiento de algunos botones del Apple Watch, incluida la Corona Digital, para abrir la nueva interfaz de widgets en lugar de la selección de aplicaciones estándar de la pantalla de inicio.

Apple está renovando todas las aplicaciones principales del Apple Watch con nuevos diseños para aprovechar las pantallas más grandes del Apple Watch Ultra y de los relojes estándar más grandes.