¿Qué pasa cuando bloqueas a alguien en TikTok?

TikTok es la red social de moda del momento actual. La aplicación tiene una enorme base de usuarios de más de 500 millones de usuarios pero, con su fama, también llegan los trolls.

Por suerte, TikTok te permite bloquear cuentas con las que no quieres interactuar. En este artículo, vamos a revisar lo que sucede cuando bloqueas a alguien en TikTok.

¿Par qué sirve bloquear a alguien en TikTok?

La función de bloqueo en TikTok es muy útil ya que permite evitar que una cuenta interactúe contigo. Es una gran manera de evitar a los trolls o a ciertas personas nocivas que comentan tus vídeos.

Además, si quieres mantener tus vídeos públicos pero quieres ocultarlos de ciertas cuentas, puedes hacerlo bloqueándolas.

¿Qué sucede cuando bloqueas una cuenta en TikTok?

Cuando bloqueas una cuenta en TikTok, recibes inmediatamente una notificación de que el usuario ya no puede enviarte mensajes y esa cuenta se añade a tu lista de bloqueados.

Esto significa que ya no pueden enviarte mensajes y, de hecho, una vez que bloqueas una cuenta no puede buscar tu perfil. Si el usuario escribe el nombre de tu cuenta en la barra de búsqueda, no recibirá ningún resultado.

El usuario bloqueado no puede ver ninguno de los contenidos publicados en tu cuenta, incluso si es pública. Si ha comentado un vídeo tuyo y utiliza la notificación para visitar el vídeo, se encontrará con un mensaje que dice: «No puede ver los vídeos de este usuario debido a su configuración de privacidad».

Además, no podrá enviarte mensajes, así que no hay forma de que la cuenta bloqueada se ponga en contacto contigo una vez que está bloqueada.

¿Recibes una notificación si te bloquean en TikTok?

No, TikTok no notifica al usuario cuando es bloqueado sino que la cuenta se añade silenciosamente a la lista de bloqueados. Si desbloqueas al usuario en un momento posterior, tendrás que volver a añadirlo como amigo.

¿Cómo puedo saber si he sido bloqueado en TikTok?

Aunque TikTok no notifica al usuario cuando es bloqueado, hay algunas maneras de saber que has sido bloqueado en la aplicación:

1. Buscar el usuario: Intenta buscar al usuario en la sección de descubrimiento. Tendrás que introducir el nombre de usuario completo. Si la búsqueda no da como resultado la cuenta, entonces es probable que te haya bloqueado.

2. Busca la notificación de comentarios: Si comentaste sobre su publicación, busca una notificación sobre el comentario. Haga clic en la notificación para ser dirigido al vídeo. Si no puedes ver la publicación y recibes una notificación que dice: «No puedes ver los vídeos de este usuario debido a su configuración de privacidad», significa que has sido bloqueado.

3. Comprueba tu lista de seguidores: Otra forma de saber si has sido bloqueado es revisar tu lista de seguidores. Busca el perfil y, si no aparece, puede significar que te han bloqueado.

¿Puede un usuario bloqueado seguir contactando contigo en TikTok?

No, una vez que bloqueas una cuenta, no hay forma de que ese usuario te contacte a través de la app. La única forma en que pueden contactarte es usando otra aplicación. Al bloquear un usuario se elimina la posibilidad de enviarte un mensaje, comentar tus mensajes o incluso ver tu perfil en su totalidad.

¿Puede un usuario bloqueado ver tus comentarios en TikTok?

No, una vez que bloqueas a un usuario, ya no puede ver tus comentarios y tus «like» en otros vídeos. Esto también funciona al revés. Ya no podrás ver sus comentarios y sus «like». Si lo desbloqueas en algún momento, podrás ver los comentarios pasados de los vídeos.