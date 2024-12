Cate Blanchet tiene miedo de lo que puede hacer la IA

En medio del auge de la inteligencia artificial (IA), Cate Blanchett ha expresado su inquietud sobre las profundas implicaciones de esta tecnología, no solo para la industria del entretenimiento, sino también para la sociedad en general.

La actriz, ganadora de dos premios Oscar, se ha mostrado “profundamente preocupada” por cómo la IA podría llegar a “reemplazar por completo a las personas”.

En una entrevista reciente con la BBC, Blanchett destacó que el debate sobre la inteligencia artificial se intensificó durante la huelga de guionistas en Hollywood, cuando el tema finalmente llegó al centro de la discusión pública. Según ella, la amenaza de la IA no es algo hipotético, sino una realidad palpable.

Blanchett también reflexionó sobre el papel de la IA en la creatividad, afirmando que aunque puede parecer una forma de experimentación artística, también tiene un lado destructivo.

Aunque la IA tiene el potencial de cambiar el panorama del cine, la actriz australiana subrayó que sus preocupaciones van más allá de su industria. Para Blanchett, el mayor problema radica en el impacto de la tecnología sobre las personas comunes, especialmente aquellas que ya enfrentan dificultades económicas.

No me preocupa tanto mi futuro laboral como el efecto que tendrá en las personas promedio, en los pensionistas, en quienes ya trabajan en tres empleos para apenas mantenerse por encima de la línea de pobreza. Eso es lo que me inquieta. Me preocupa nuestra especie; es un problema mucho más grande.