Cinco errores a evitar si tienes una PS5

Si estás leyendo este artículo, posiblemente tienes o estás pensando en tener una PS5. Seguro que vas a disfrutar mucho de los juegos, pero hay algunas cosas que deberías evitar.

A continuación, te contamos cinco cosas a evitar si quieres disfrutar al máximo de tu PS5.

Olvidar (o perder) el tornillo del soporte vertical

La PS5 viene con un soporte vertical que ayuda a mantener la consola estable cuando está en posición vertical. Sin embargo, muchos propietarios pasan por alto el pequeño tornillo que lo acompaña. Este tornillo es esencial para fijar firmemente el soporte a la consola y evitar que se caiga accidentalmente.

Un soporte suelto es un riesgo para la seguridad y puede dañar la consola. Por lo tanto, utiliza siempre el tornillo para fijar el soporte a tu PS5. El tornillo se encuentra dentro de la base de la consola, por si no lo sabías. Al girarlo a la posición correcta para el modo vertical, el tornillo queda al descubierto.

👉🏻 ¿Has perdido el tornillo? No te preocupes, por muy poco dinero puedes hacerte con uno nuevo.

Descargar las versiones de PS4 de los juegos

La función de retrocompatibilidad de la PlayStation 5 es una gran ayuda para los jugadores, ya que les permite jugar a títulos de PS4. Sin embargo, puede conducir a un error común: descargar la versión equivocada de un juegos.

Algunos juegos tienen versiones específicas para PS5, pero, si no tienes cuidado, puede que acabes con la versión de PS4. Como es lógico, las versiones de PS4 de los juegos no están diseñadas para aprovechar al máximo el potente hardware de PS5, por lo que no se verán tan bien.

¿Cómo evitarlo? Comprueba siempre la versión del juego antes de pulsar el botón de descarga cuando navegues por PlayStation Store. Asegúrate de que pone «PS5» y no «PS4».

Por suerte, esto cada vez es más fácil, ya que, tras una de las actualizaciones, la PS5 te avisa si estás a punto de jugar a la versión PS4 de un juego que tiene una actualización gratuita para aprovechar las capacidades de la PS5.

Colocar la consola al revés en horizontal

El diseño futurista de la PS5 puede confundir a los compradores recientes. Esto hace que a veces la consola se coloque al revés. La confusión se debe principalmente a la ubicación de la unidad de disco, que se encuentra en la base de la consola cuando está en la posición correcta.

Por tanto, si observas que los discos se introducen con la etiqueta hacia abajo, es señal de que tu PS5 está al revés. Recuerda que la unidad de disco de la PS5 debe estar en la parte inferior, no en la superior.

Comprar unidades SSD o USB incompatibles

Una de las mejoras de la PS5 es su unidad SSD ultrarrápida que permite cargar los juegos rápidamente, así como las texturas o las secuencias dentro de una partida.Y si te quedas sin espacio en la consola, puedes ampliar el almacenamiento, pero debes tener cuidado de no comprar unidades SSD o USB incompatibles.

No vale «cualquier SSD o unidad USB», sino que debes elegir aquellas que son compatibles con la PS5 y ofrecen los rapidísimos tiempos de carga que promete la consola.

Antes de comprar una unidad SSD o USB, asegúrate de que sea compatible con la PS5. Sony proporciona una lista de especificaciones de las unidades SSD de expansión compatibles, así que es buena idea consultarla antes de comprar. Además, recuerda que es posible que tengas que comprar y colocar un disipador térmico a las unidades de la lista de compatibilidad que no se entregan con uno preaplicado.

👉🏻 ¿Necesitas ayuda para elegir SSD? Aquí tienes una selección de unidades optimizadas para PS5.

En cuanto a las unidades USB, casi cualquier unidad mecánica HDD o SSD por USB funcionará, con algunas excepciones:

Las unidades no pueden superar los 8 TB.

Sólo se puede utilizar una unidad a la vez.

No se puede utilizar una unidad a través de un concentrador USB.

Este último punto es importante, porque algunas unidades USB tienen un concentrador USB integrado (por ejemplo, el Backup Plus Hub de Seagate), y la unidad se conecta internamente a través del concentrador en lugar de directamente. Por tanto, si conectas una de esas unidades a una PS5, no funcionará.

Además, recuerda que no se pueden reproducir juegos nativos de PS5 desde una unidad USB, ya que el límite de velocidad del puerto USB es demasiado lento. Sin embargo, puedes almacenar copias de seguridad de tus juegos de PS5 en la unidad USB e intercambiarlas desde y hacia la unidad SSD interna o la unidad de expansión SSD si has instalado una.

👉🏻 Consejo: No utilices el puerto USB-A (el grande) de la parte frontal de la PS5 para conectar unidades USB, ya que es más lento que los de la parte trasera.

Evitar el modo de reposo

El modo de reposo es una función de PlayStation 5 que permite a la consola entrar en un estado de bajo consumo sin dejar de poder descargar actualizaciones, juegos y parches. Sin embargo, algunos nuevos propietarios dudan en utilizar esta función por temor a que la consola se «brickee».

Durante los primeros días del lanzamiento de la PS5, se informó de que las consolas dejaban de responder — convirtiéndose en «ladrillos» — cuando se ponían en modo de reposo. Esto causó un gran revuelo en la comunidad de jugadores y, comprensiblemente, persiste cierto recelo a la hora de utilizar el modo de reposo, aunque el problema ya fue solucionado.

El modo de reposo consume muy poca energía y puede ahorrarte tiempo al mantener tus juegos actualizados y listos para jugar. Así que no te cortes a la hora de utilizar ese modo.