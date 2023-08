Cómo saber si tu iPhone es reacondicionado

Después de comprar un iPhone de segunda mano, es posible que te preguntes por su pasado. Cuando se vendió por primera vez, ¿salió de Apple como un dispositivo nuevo? ¿o como uno reacondicionado?

Por suerte, hay una forma fácil de saberlo. A continuación, te explicamos cómo averiguarlo.

La clave para saber el origen de tu iPhone está en el nombre de modelo, al que puedes acceder desde Ajustes > General > Información, ya que su primera letra revela el origen del iPhone:

Si el número de modelo empieza por M , es que se compró nuevo.

, es que se compró nuevo. Si el número de modelo empieza por F , ha sido reacondicionado por Apple o un operador.

, ha sido reacondicionado por Apple o un operador. Si el número de modelo empieza por P , se vendió como un iPhone personalizado con un grabado.

, se vendió como un iPhone personalizado con un grabado. Si el número de modelo empieza por N, Apple lo proporcionó como dispositivo de sustitución para un iPhone que no funcionaba correctamente.

Si descubres que tu teléfono fue reacondicionado, no es necesariamente motivo de alarma. Apple somete sus productos reacondicionados certificados a un riguroso proceso que los deja como nuevos. Limpian a fondo cada unidad, sustituyen las piezas rotas si es necesario y cambian la batería y la carcasa exterior.

En general, los productos reacondicionados de Apple tienen el mismo aspecto y funcionan como iPhones nuevos, pero por motivos legales, Apple no puede venderlos como nuevos. Apple suele ofrecer estos productos reacondicionados con un descuento interesante, por lo que pueden ser una buena opción

Algunos servicios de terceros también reacondicionan iPhones y los venden con descuento .A diferencia de Apple, es posible que no cambien la batería ni ofrezcan garantía para el teléfono. Si tu teléfono ha sido reacondicionado por una empresa no autorizada por Apple, el número de modelo no tiene por qué reflejarlo.