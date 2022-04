Apple hace un gran desembarco de DJ mixes en audio espacial en Apple Music

Apple Music ha lanzado recientemente DJ mixes en audio espacial con Dolby Atmos, ofreciendo a los fans de este tipo de música una experiencia de audio inmersiva con sonido multidimensional.

La llegada del audio espacial es el siguiente paso natural en el compromiso de Apple Music con el sonido y los DJ mixes. La compañía lanzó el pasado otoño un nuevo programa que permite identificar y compensar a los creadores que participan en la creación de las mezclas.

El pionero del techno, DJ y productor de Detroit, Jeff Mills, ha sido encargado de inaugurar este capítulo con una mezcla exclusiva de una hora de duración inspirada en el cosmos y mezclada en audio espacial con Dolby Atmos.

Titulado «Outer to Inner Atmosphere: The Escape Velocity Mix’, el set también relanza oficialmente la aclamada serie One Mix de Apple Music, una muestra de los mejores DJs y productores del mundo.

🎶 ¿Qué es el audio espacial?

El audio espacial es una experiencia envolvente que permite a los artistas mezclar música para que el sonido llegue desde todos los rincones y también desde arriba.

Por defecto, Apple Music reproduce automáticamente las pistas de Dolby Atmos en todos los AirPods y auriculares Beats con un chip H1 o W1, así como en los altavoces integrados en las últimas versiones de iPhone, iPad y Mac.

Apple Music añade nuevas pistas de Dolby Atmos constantemente y ofrece canciones en audio espacial de algunos de los artistas más importantes del mundo y música de todos los géneros, como hip-hop, country, latina, pop y clásica.

Apple Music está trabajando con artistas y sellos discográficos para añadir nuevos lanzamientos y las mejores canciones del catálogo, a medida que más artistas comienzan a crear música específicamente para la experiencia de audio epacial. Juntos, Apple Music y Dolby están facilitando a los músicos, productores e ingenieros de mezcla la creación de canciones en Dolby Atmos.

Cada mes se añadirán nuevas mezclas a medida que los mejores DJs de música electrónica y de baile se pongan al frente de One Mix con Dolby Atmos.

Jeff Mills ha pasado los últimos 30 años empujando el techno hacia nuevas fronteras, y su exclusivo One Mix no es una excepción, con temas de su catálogo de Axis Records / Escape Velocity ( ahora disponible exclusivamente en Apple Music para celebrar el 30º aniversario del sello).

Puedes descargar ‘Outer to Inner Atmosphere’ de Jeff Mills: The Escape Velocity Mix’ en audio espacial en Apple Music AQUÍ y cada mes podrás encontrar más de los mejores DJs de música dance y electrónica al frente del One Mix con Dolby Atmos.

Además del relanzamiento de One Mix, Apple Music estrena 15 mezclas de Boiler Room capturadas en discotecas, festivales y raves de todo el mundo. Por primera vez se mezclan en audio espacial con Dolby Atmos.

La colección se lanza con sets de The Blessed Madonna, Boyz Noize, India Jordan , Ash Lauryn, HAAi y mucho más. A lo largo del año se añadirán más sesiones mezcladas en audio espacial, incluyendo «Live From» Boiler Room. Puedes escuchar la colección entera AQUÍ