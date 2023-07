Dos ejecutivos que filtraron tecnología OLED curva de Samsung a China irán a la cárcel

Hace unos años, ejecutivos de una empresa asociada de Samsung filtraron tecnología OLED curva a empresas chinas, y uno de esos empleados ha sido declarado culpable de los cargos y condenado a tres años de prisión.

En 2018, un ex CEO de TOPTEC Co. Ltd., filtró especificaciones, dibujos y funcionamiento interno del panel OLED de borde curvado de Samsung Display a empresas chinas. TOPTEC es una empresa surcoreana de tamaño medio que fabrica máquinas utilizadas para fabricar paneles LCD y OLED.

El ex director general de la empresa y algunos empleados obtuvieron de Samsung los planos técnicos de la tecnología de los paneles edge y los transfirieron a otra empresa que crearon. A continuación, vendieron parte de los documentos a dos empresas chinas distintas.

A lo largo de seis años, Samsung invirtió 150.000 millones de wons surcoreanos (unos 106 millones de euros) y empleó a 38 ingenieros en la investigación para desarrollar la tecnología del panel edge curvo.

Los empleados también se encargaron de fabricar 24 unidades de equipos de producción de laminación de pantallas 3D basándose en los dibujos técnicos obtenidos de Samsung. Vendieron 16 de esas unidades a empresas chinas e intentaron vender el resto.

El tribunal también concluyó que los empleados incumplieron su deber de no filtrar secretos comerciales. Dos empleados pasarán dos años en prisión, mientras que otro ha sido multado con 100 millones de KRW (unos 70.000 euros).