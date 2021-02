El uso de tecnología de rastreo «invisible» de los correos electrónicos se ha convertido en algo «endémico», según un informe de la BBC.

El análisis realizado por el servicio de correo electrónico Hey indica que dos tercios de los correos electrónicos enviados a las cuentas personales de los usuarios cotienen un «píxel espía», incluso excluyendo el correo no deseado.

Los píxeles de los correos electrónicos pueden utilizarse para registrar si se abre un correo electrónico, cuándo se abre y cuántas veces se abre. Incluso es posible saber en qué tipo de dispositivos se abre el correo y la ubicación aproximada del usuario a partir de su dirección IP.

Esta información puede utilizarse para determinar el impacto de una campaña por correo electrónico específica, así como para recabar más información sobre los clientes.

Los defensores de los rastreadores dicen que son una táctica de marketing habitual. Sin embargo, muchos consideran que se trata de una «invasión de la privacidad».

Los píxeles de seguimiento suelen ser un archivo .GIF o .PNG de 1×1 píxeles, que se inserta en el encabezado, el pie de página o el cuerpo de un correo electrónico. Como suelen mostrar el color del contenido que hay debajo, son imposibles de detectar a simple vista.

Los destinatarios no necesitan hacer clic en un enlace ni hacer nada para activarlos más allá de abrir el correo electrónico en el que están incrustados.

Sin un software especial, no es fácil detectar qué correos electrónicos contienen un píxel de seguimiento. La mayoría de los programas de correo electrónico no tienen una bandera que diga ‘este correo electrónico incluye un píxel espía’.

Como alternativa, los usuarios pueden instalar complementos en programas de correo electrónico para eliminar muchos rastreadores de píxeles. Otra posibilidad es simplemente configurar el programa de correo electrónico para que bloquee todas las imágenes por defecto, o ver los correos electrónicos como texto plano.

«Cada cliente de Hey recibe una media de 24 correos electrónicos al día que intentan espiarle», afirma el estudio. «El 10% de los usuarios recibe más de 50.»

Además, los rastreadores con píxeles también pueden servir para hacer seguimiento a un correo enviado a una persona de interés.

«Sobre todo para comerciales que pueden decir ‘He visto que has abierto mi correo electrónico ayer, pero aún no has contestado. ¿Puedo llamarte?», explica el informe. «Y en algunos casos se pueden poner más agresivos cuando ven que lo has abierto tres veces pero aún no has contestado».

El uso de píxeles de seguimiento está regulado en Europa por el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de 2016. Exigen a las organizaciones que informen a los destinatarios de los píxeles y, en la mayoría de los casos, que obtengan su consentimiento.

«La ley es lo suficientemente clara, lo que necesitamos es la aplicación de la normativa. Que esta práctica esté extendida no significa que sea correcta y aceptable,» concluye el informe.