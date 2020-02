EA expulsa a un jugador profesional de todos sus juegos de por vida

Una práctica bastante habitual entre las compañías de videojuegos es expulsar (o, como se conoce en la jerga del mundillo, banear) a aquellos jugadores que llevan a cabo prácticas no permitidas, normalmente para conseguir una ventaja sobre los oponentes.

Estas prohibiciones suelen limitarse a un juego en particular, pero parece que EA está llevando las cosas al siguiente nivel.

La compañía ha anunciado que prohibirá a Kurt0411, jugador profesional de FIFA y otros deportes electrónicos, el acceso al juego FIFA y, lo que es más sorprendente, también a todos los otros juegos y servicios de la compañía.

Para justificar esta decisión, EA alega que Kurt0411 ha amenazado a empleados de EA así como a otros jugadores.

Sus mensajes han cruzado la línea de la decencia para convertirse en ataques muy personales y violar nuestros términos de servicio». No toleraremos un comportamiento amenazante.

Kurt0411 ha sido bastante directo a la hora de criticar a EA y su forma de gestionar sus juegos. Tras el anuncio de expulsión de EA, el jugador ha publicado en Twitter una respuesta: