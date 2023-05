El chip Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy dejará de ser exclusivo de Samsung pronto según un informe

El Snapdragon 8 Gen 2 tiene una versión más rápida que, hasta la fecha, está reservada para los teléfonos Samsung, pero eso podría cambiar pronto.

El filtrador de Weibo, Digital Chat Station, ha afirmado que el monopolio de Samsung sobre el procesador Snapdragon 8 Gen 2 para Galaxy ha llegado a su fin. Además, añade que este chip de mayor velocidad de reloj pronto estará disponible para otros fabricantes de smartphones.

No se sabe nada de las marcas concretas que lanzarán teléfonos con este chip, pero podría tratarse de fabricantes como ASUS, OnePlus y Xiaomi. Al fin y al cabo, los teléfonos de las series OnePlus T y Xiaomi T son habituales en la segunda mitad del año, mientras que también solemos ver ROG Phones en el segundo semestre.

El Snapdragon 8 Gen 2 para Galaxy se diferencia del Snapdragon 8 Gen 2 estándar en que ofrece picos más altos de velocidad de reloj de la CPU y la GPU. La CPU, en concreto, ha visto mejorada su frecuencia de 3,2 GHz a 3,36 GHz (un aumento del 5%). La GPU también alcanza los 719 MHz, frente a los 680 MHz del chip estándar (un aumento del 5,7%). Por último, se cree que el silicio de IA del chip también ha recibido un ligero aumento de velocidad.

No se trata de una mejora tan grande como la del Snapdragon 8 Plus Gen 1 con respecto al Snapdragon 8 Gen 1 estándar. En el modelño Plus del año pasado, la velocidad de la CPU y la GPU aumentaron un 10% y la eficiencia energética mejoró entre un 15 y un 30%. Esto se debió principalmente al cambio de fabricación de Samsung a TSMC. Ahora, tanto el Snapdragon 8 Gen 2 como el chip mejorado están fabricados por TSMC.