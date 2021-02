El código fuente robado de Cyberpunk 2077 y The Witcher 3 está siendo subastado

A principios de esta semana, el desarrollador de videojuegos CD Projekt Red fue objeto de un ataque que, además de cifrar algunos ordenadores, se hizo con el código fuente de varios juegos.

Los atacantes exigieron un rescate a la empresa desarrolladora de juegos, pero el estudio se negó a pagar y dio a conocer el ataque a través de Twitter.

Parece que a los hackers no les ha gustado la negativa y han llevado el código fuente de títulos como Cyberpunk 2077, Gwent y el aún no publicado The Witcher 3 a un sitio de subastas online.

Los códigos fuente de los tres juegos están en subasta con una puja inicial de 1 millón de dólares y, si alguien paga 7 millones de dólares, se lleva los tres juegos sin necesidad de subasta.

Un informe de la empresa de seguridad de datos vx-underground confirmó que los atacantes han publicado el código fuente en el foro Exploits, una plataforma que está poblada de ciberdelincuentes.

Una empresa de ciberseguridad llamada KELA que está especializada en proporcionar inteligencia de amenazas a la empresa también confirmó que la subasta parece ser legítima y que no van de farol.

Creemos que se trata de una subasta real realizada por un vendedor real que ha accedido a los datos. El vendedor ofrece utilizar un aval y sólo permite participar a los que tienen un depósito, una táctica que utilizan muchos vendedores para demostrar que son serios y asegurarse de que no se produzca ninguna estafa

Esto se produce después de que CD Projekt Red se negara a cumplir la demanda de los atacantes, quienes dieron 48 horas a la copañía para llegar a un acuerdo o de lo contrario venderían o filtrarían los códigos fuente.

Los desarrolladores del juego señalaron que alguien accedió al servidor de la compañía y confirmaron que los datos personales están seguros. La empresa está colaborando con la justicia para investigar el ataque.