Si eres de los piensan que un televisor gigante podría ser demasiado inmensivo para tu salón, tenemos buenas noticias.

El televisor C SEED M1 de 165 pulgadas es una enorme pantalla plegable que desaparece por completo en el suelo cuando no se utiliza. Lamentablemente, su instalación no parece ser algo sencillo.

No es la primera vez que vemos un televisor que «desaparece» de la vista cuando no se utiliza. LG ya presentó hace tiempo un televisor OLED enrollable aunque, según las últimas informaciones, no ha consechado un gran éxito de ventas.

En lugar de un panel OLED, C SEED apuesta por los paneles microLED, que utilizan píxeles RGB autoiluminados que no requieren retroiluminación, y no se degradan con el tiempo, como ocurre con las pantallas OLED.

Esta nueva tecnología de pantalla también es más eficiente desde el punto de vista energético, permite pantallas más delgadas y puede producir tonos blancos y negros a la altura de los mejores televisores del mercado.

El único inconveniente es que las pantallas microLED no pueden plegarse como las OLED, al menos por ahora.

Por eso, para que un televisor de 165 pulgadas desaparezca en el suelo, C SEED ha diseñado el M1 para que primero se separe en cinco paneles independientes que lurgo se pliegan entre sí como un abanico gigante.

Esa es la otra ventaja de la tecnología de pantallas microLED: Permite ensamblar televisores mucho más grandes a partir de paneles más pequeños y ocultar perfectamente todas las uniones, de modo que el resultado final parece una pantalla gigante y uniforme.

C SEED utiliza una función llamada Adaptive Gap Calibration, que detecta cuando los paneles tienen ligeros desajustes y ajusta automáticamente el brillo de los píxeles de los bordes para ocultar las sombras que crean las uniones.

El C SEED M1, disponible en acabados dorado, negro o titanio, y puede ser tuyo por «tan solo» 400.000 dólares, es decir, unos 330.000 euros. Ese precio no incluye las reformas necesarias para preparar una habitación para su instalación.

En caso de que no puedas utilizar el suelo para ocultar el televisor, puedes colocar una caja gigante en el suelo para que el televisor se introduzca, o muebles decorativos a juego para que se esconda dentro.