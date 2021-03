LG solo habría vendido 10 televisores OLED enrollables hasta la fecha

El televisor OLED enrollable de LG es uno de los productos más curiosos desde un punto de vista técnico del panorama actual.

Su capacidad de enrollarse y desenrollarse permite ocultar la pantalla del televisor OLED cuando no se utiliza o, incluso, desenrollarlo solo parcialmente si vas a utilizar el televisor para reproducir música, por ejemplo.

El diario coreano Korea JoongAng Daily afirma que sólo se han vendido 10 televisores OLED enrollables de LG, una cifra ridícula si se tienen en cuenta los dos millones de televisores OLED vendidos por LG Electronics el año pasado.

El televisor OLED enrollable, conocido como LG Signature R, se lanzó en octubre de 2020, pero exclusivamente en Corea, lo que limita su disponibilidad.

Esta cifra de 10 unidades no ha sido confirmada oficialmente por LG, aunque un portavoz dijo al medio surcoreano que «la prioridad del modelo Signature R no es llegar al mayor número de consumidores posible», dado su estatus de gama alta y su precio, lo que sugiere que las ventas no han sido especialmente altas.

UBI Research también afirma que la durabilidad podría ser un problema para los posibles compradores dado que su «estructura mecánicamente compleja» no es «tan resistente como otros productos de televisión basados en diodos orgánicos emisores de luz (OLED)».

El precio oficial del OLED enrollable de LG es de 100.000.000 wons en Corea del Sur, que son unos 75.000 euros.

El elevado precio y la preocupación por la durabilidad podrían seguir frenando las ventas de este televisor incluso aunque llegue a otros mercados.

La situación es muy diferente en los televisores OLED más comerciales de la gama de LG, donde la compañía está teniendo bastante más éxito.