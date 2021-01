El doble toque en la espalda del teléfono podría llegar por fin con Android 12

👉 Interesante: Identifica llamadas no deseadas y graba llamadas gratis con 📞 CallApp [ +Info ]

Antes de que la versión estable de Android 11 fuera lanzada oficialmente, Google añadió un gesto de doble toque en la parte posterior del teléfono en la vista previa para desarrolladores.

Lamentablemente, esta funcionalidad no pasó el corte y no llegó a la versión final de Android 11. Para los Pixel esto significa que no hay una alternativa al gesto de apretar los marcos, que fue eliminado en los Pixel más recientes.

Sin embargo, todavía hay esperanza para que veamos esta funcionalidad ya que, al parecer, la funcionalidad con nombre en código «Columbus» regresará con Android 12.

Según el informe, la característica original fue retirada porque el sistema registraba toques accidentales, pero la nueva versión más refinada requerirá un toque más firme en la parte posterior.

El doble toque en la parte trasera permitirá hacer una captura de pantalla, activar al Asistente de Google, abrir la zona de notificaciones, controlar la reproducción de multimedia o abrir el menú de aplicaciones recientes.

Sin embargo, aún no está claro si la función estará disponible para todos los teléfonos con Android 12 o seguirá siendo una exclusiva de los Pixel.