El fraude del Escobar Fold 2: Envían libros en lugar del smartphone plegable

En febrero, una compañía de Roberto De Jesús Escobar Gaviria, hermano biológico del narcotraficante Pablo Escobar, lanzó un smartphone plegable llamado Escobar Fold 2.

Es posible que el nuevo smartphone te resulte familiar, ya que recuerda en gran medida al Samsung Galaxy Fold, no solamente en diseño sino también en especificaciones técnicas. De hecho, según pudo comprobar el youtuber Marques Brownlee, el Escobar Fold 2 es un Samsung Galaxy Fold con pegatinas.

Lo más sorprendente es que el precio del Escobar Fold 2 es solo 399 dólares, mientras que el Galaxy Fold cuesta 2.020 €. La compañía explicó que estaba comprando unidades del Galaxy Fold a muy bajo precio en China. «Nuestros socios han confirmado el acceso a más de 200.000 unidades a un increíble coste por unidad,» dijo el CEO Olof Gustafsson a PCMag en febrero..

Esta explicación no convenció a nadie ya que, según analistas de la cadena de suministro, a Samsung le cuesta entre 650 y 675 dólares fabricar un solo Galaxy Fold – que es significativamente más bajo que el precio de 399 dólares que Escobar ha estado anunciando.

Se suponía que el teléfono llegaría en marzo, pero marzo ya ha pasado y los compradores siguen esperando recibir el Escobar Fold 2.

Para dotar de más credibilidad al engaño, Escobar envió el smartphone plegable a algunos youtubers con multitud de seguidores como Unbox Therapy para que publicaran vídeos en sus canales.

Sin embargo, la mayoría de los compradores no han recibido el dispositivo y algunos han recibido un libro titulado «Hice millones vendiendo coca. Ahora mis smartphones destruirán Apple y Samsung» que documenta la vida de Roberto Escobar, y su plan para hacerse con la industria de los smartphones.

Algunas páginas del libro no tienen desperdicio:

El Escobar Fold 2 se dobla hacia dentro, viene con Android 10 y las mejores especificaciones del mercado. Estamos regalando a todos los clientes que aún no han recibido el Fold 1 una mejora instantánea gratuita al Fold 2. Así es como tratas a tus clientes. Compartes los beneficios con ellos. Así es como nos convertiremos en la compañía de tecnología número 1 del mundo en 2025. Creemos en fabricar los mejores productos, con bajos márgenes. A diferencia de Apple y Samsung, que hacen que sus teléfonos solo funcionen en zonas o países concretos, nuestros teléfonos funcionan en todo el mundo. A diferencia de ellos, que comparten sus datos con cualquier gobierno del mundo, los nuestros son cerrados y nunca compartirán. Así es como debería ser un teléfono. Así son los teléfonos Escobar. Así es Escobar Inc. Bienvenidos al futuro, amigos míos.

El envío de los libros parece ser una estratagema que permite a Escobar Inc. justificar que ha realizado los envíos de paquetes a los usuarios. La compañía puede presentar los justificantes de envío de paquetes a los compradores para demostrar a sus intermediadores de pagos — Stripe, CCBill y Klarna — que envió la mercancía, ya que no hay forma de demostrar que el contenido no era el teléfono.

Estas tres compañías de pagos ya han cortado la relación con Escobar Inc., probablemente debido a las quejas de los consumidores, que han estado exigiendo reembolsos. La web de Escobar Inc. sigue operando y, para procesar los pedidos, el sitio web ahora sólo acepta transferencias directas de la cuenta bancaria de una persona o pagos en bitcoin.