El giro de Sam Altman: otro líder tecnológico que sucumbe a Trump

El CEO de OpenAI, Sam Altman, ha sorprendido al mundo de la tecnología al expresar recientemente un cambio de opinión sobre Donald Trump. A través de la red social X, Altman compartió su nueva perspectiva sobre el expresidente, aunque sin especificar qué acciones o políticas le llevaron a este cambio de postura.

Altman confesó que su percepción sobre Trump ha cambiado después de analizarlo más de cerca. En su publicación, afirmó que lamentaba no haber reflexionado por sí mismo antes y haber caído en la «trampa NPC» (siglas en inglés para personaje no jugable), una expresión usada para referirse a personas que no piensan por sí mismas.

«No estaré de acuerdo con él en todo, pero creo que será increíble para el país en muchos sentidos», escribió Altman en la red social.

Este giro en la opinión de Altman coincide con la decisión de Trump de revocar una orden ejecutiva de Joe Biden que imponía restricciones al desarrollo de la inteligencia artificial. Además, Trump anunció una inversión de 500.000 millones de dólares en infraestructura de IA, un proyecto denominado Stargate, el cual ha sido respaldado por OpenAI.

El anuncio generó reacciones diversas, incluida una respuesta de Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, quien cuestionó la viabilidad del financiamiento. Altman, sin dudar, respondió invitando a Musk a visitar el sitio de construcción de los primeros centros de datos ya en marcha.

«Esto es excelente para el país», escribió Altman, agregando que espera que Musk priorice los intereses nacionales sobre los corporativos en su nuevo rol dentro de la administración.

No tardaron en resurgir antiguos tuits de Altman recopilados por la periodista Kara Swisher, donde en 2016 expresaba su desagrado por Trump y su deseo de verlo fuera de la presidencia. «Pocas cosas me harían más feliz que Trump no sea presidente», escribió en aquel entonces.

A pesar de haber sido excluido de la ceremonia de investidura de Trump, en la que estuvieron presentes figuras como Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg, Altman realizó una donación personal de 1 millón de dólares al fondo de investidura de Trump. Amazon y Meta también aportaron la misma cantidad.

En una declaración a la prensa, Altman afirmó que confía en que Trump liderará a Estados Unidos hacia la era de la inteligencia artificial y expresó su deseo de contribuir a mantener la competitividad del país en este campo.

Altman evitó profundizar sobre la participación de Musk en la administración de Trump, limitándose a decir que no le preocupaba demasiado. Musk, por su parte, ha mantenido un conflicto legal con OpenAI desde agosto, argumentando que la empresa lo engañó respecto a sus intenciones iniciales de mantener un enfoque no lucrativo en la IA.

El giro en la opinión de Sam Altman sobre Trump ha generado un intenso debate en la comunidad tecnológica. Su apoyo a las nuevas políticas de IA de la administración plantea preguntas sobre su visión a largo plazo y su relación con otros líderes del sector.