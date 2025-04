Análisis del iPhone 16e a fondo y opinión

⏰ ¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Mi opinión para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del iPhone 16e.

Apple presentó el pasado mes de febrero su nuevo smartphone iPhone 16e, que se une a la familia de teléfonos formada por los iPhone 16, iPhone 16e, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max.

Posee una pantalla Super Retina XDR OLED de 6.1″, procesador Apple A18, cámara trasera gran angular (48MP, f/1.6), cámara frontal gran angular (12MP, f/1.9) y opciones de almacenamiento 128GB / 256GB / 512GB.

El teléfono está a la venta por 709€ (128 GB), 839€ (256 GB) y 1.089€ (512 GB). He probado el iPhone 16e durante varias semanas y, a continuación, os traigo mi análisis a fondo sobre este teléfono.

Diseño y construcción

Aunque tradicionalmente Apple ha ofrecido sus smartphones en un catálogo de colores bastante amplio, el iPhone 16e puede considerarse una excepción a esta tendencia, ya que únicamente está disponible en colores blanco y negro. En mi caso, he probado el modelo en color blanco.

La parte trasera cuenta con un acabado mate que repele bastante bien las huellas dactilares. Según explica Apple, el iPhone 16e está grabado química y mecánicamente para un acabado de primera calidad.

Además de elegante, es un teléfono resistente, ya que el vidrio trasero está reforzado mediante «un proceso de doble intercambio iónico optimizado» para dotarle de una gran resistencia ante caídas. De hecho, según Apple, el iPhone 16e es hasta 4 veces más resistente a las caídas que los antiguos dispositivos iPhone, como el iPhone 11.

La cámara trasera solo sobresale ligeramente de la superficie, por lo que el teléfono apenas baila un poco al pulsar sobre la pantalla mientras está apoyado sobre una mesa. Si te preocupa que se pueda rayar el cristal de la cámara, puedes estar tranquilo porque está protegido por zafiro, que solo puede ser rayado por diamante u otro zafiro.

La carcasa del iPhone 16e está hecha en aluminio de calidad aeroespacial, que resiste bien los golpes. Ahora bien, el aluminio no es tan resistente como el acero inoxidable o el titanio de los modelos «Pro». Los contornos de la carcasa están redondeados, lo que hace que resulte cómodo de agarrar con la mano.

En el frontal, no encontramos la Isla Dinámica que estrenó el iPhone 14 Pro, sino que todavía está presente la muesca del iPhone 14, que se ve ya algo antigua. Me habría gustado ver la isla dinámica, pero imagino que Apple ha intentado marcar diferencias con el iPhone 16.

La diagonal de la pantalla alcanza las 6.1″, por lo que es un teléfono especialmente indicado para quienes prefieren un smartphone compacto a uno con una pantalla y dimensiones gigantes. Para mí, este tamaño de pantalla se queda algo pequeño, pero quienes tienen manos pequeñas o valoran que el teléfono ocupe poco espacio, encontrarán en este teléfono un gran aliado.

Si nos fijamos en el frontal, los marcos que rodean la pantalla no son precisamente estrechos, sino que se ven algo más gruesos de lo que me gustaría. Los marcos son bastante simétricos a los cuatro lados, algo de lo que no pueden presumir todos los smartphones. Algunos presentan un marco inferior («barbilla») considerablemente más grueso que rompe la simetría del dispositivo, pero no es el caso del iPhone 16e.

La pantalla del iPhone 16e está protegida por la última generación de Ceramic Shield, que, según Apple, es el cristal más resistente jamás utilizado en un smartphone. Supuestamente, es un 50% más duro que la primera generación de Ceramic shield, dos veces más duro que el cristal de cualquier otro smartphone y un 50% más duro que el cristal cerámico de cualquier otro smartphone.

La pantalla está nivelada con el borde del teléfono en lugar de tener un pequeño reborde (conocido como cristal 2.5D), por lo que queda aún más protegida. Como resultado, debería resistir mejor las caídas que otros smartphones — hasta cuatro veces más que el iPhone 11 según Apple.

Tradicionalmente, los iPhone han sido smartphones bastante delgados y ligeros. El iPhone 16e tiene un grosor de 7,8 mm, el mismo que el modelo del año pasado, por lo que resulta bastante fino en comparación con otros teléfonos. Su peso es de 167 gramos, prácticamente lo mismo que el iPhone 16.

Medidas (mm.) Peso (gr.) Pantalla Ratio pantalla a cuerpo

163 × 78 × 8,2 218 6,9″ 93% iPhone 16 Pro Max

163 × 78 × 8,3 227 6,9″ 91% HONOR Magic7 Pro

163 × 77 × 8,8 223 6,8″ 90% HONOR Magic6 Lite

164 × 76 × 8,0 185 6,8″ 91% OnePlus 13

163 × 77 × 8,5 210 6,8″ 91% OnePlus 13R

162 × 76 × 8,0 206 6,8″ 91% HONOR 200 Pro 163 × 75 × 8,2 199 6,8″ 91% realme GT 6

163 × 75 × 8,6 199 6,8″ 92% HUAWEI Pura 70 Ultra

163 × 75 × 8,4 226 6,8″ 89% HUAWEI Pura 70 Pro

163 × 75 × 8,4 220 6,8″ 89% Pixel 9 Pro XL

163 × 77 × 8,5 221 6,8″ 88% Samsung Galaxy S25+

157 × 76 × 7,3 190 6,7″ 92% POCO X6 5G

161 × 74 × 8,0 181 6,7″ 90% Xiaomi 15 Ultra 161 × 75 × 9,4 226 6,7″ 90% HUAWEI P60 Pro

161 × 75 × 8,3 200 6,7″ 90% iPhone 16 Plus

161 × 78 × 7,8 199 6,7″ 88% HONOR 200 Lite

161 × 75 × 6,8 166 6,7″ 90% OPPO Reno12 Pro

162 × 75 × 7,4 180 6,7″ 89% HUAWEI Pura 70

158 × 74 × 8,0 207 6,6″ 90% Sony Xperia 1 VI

162 × 74 × 8,2 192 6,5″ 87% Xiaomi 15 152 × 71 × 8.1 191 6,4″ 90% Pixel 9a

153 × 72 × 8,5 199 6,3″ 88% Pixel 9

153 × 72 × 8,5 198 6,3″ 86% Pixel 9a

155 × 73 × 8,9 186 6,3″ 84% Samsung Galaxy S24

147 × 71 × 7,2 162 6,2″ 91% iPhone 16 Pro 147 × 71 × 8,2 187 6,1″ 88% iPhone 16

👉🏻 iPhone 16e

147 × 72 × 7,8 167 6,1″ 87%

147 × 72 × 7,8 167 6,1″ 87% Sony Xperia 10 VI

155 × 68 × 8,3 164 6,1″ 83%

(*) Datos de ratio pantalla-a-cuerpo obtenidos de GSMArena

Una de las novedades que estrenó el iPhone 15 Pro fue el botón de Acción, que también está presente en el iPhone 16e. Se trata de un botón muy versátil que permite personalizar la acción que queremos realizar al mantenerlo pulsado. Apple permite asignar este botón a siete posibles acciones — Silencio, Cámara, Linterna, Nota de voz, Lupa, Atajo y Accesibilidad — a través de una interfaz que no se parece en nada al estilo al que nos tiene acostumbrados iOS.

La opción más versátil es Atajo, ya que nos facilita asignar el botón a cualquier acción imaginable: abrir una app, interactuar con la domótica de nuestra casa, enviar un mensaje por WhatsApp, etc. Esto es así porque los Atajos aportan una gran libertad de acciones mediante un sencillo lenguaje de programación.

Este no es el único botón que llega como novedad, sino que la serie iPhone 16 / 16 Pro ha añadido un nuevo control táctil llamado Control de Cámara que, como su propio nombre indica, está orientado a facilitar el uso de la cámara. Sin embargo, este botón no está disponible en el iPhone 16e. Dado que apenas utilizo este botón en mi iPhone 16 Pro Max, no considero que su ausencia en este modelo sea una gran pérdida.

A continuación, vamos a revisar los cuatro lados del iPhone 16e para ver qué elementos encontramos.

En la parte superior no encontramos ningún botón ni conector, salvo una línea de antena.

En la parte inferior está el conector USB-C y el altavoz al lado derecho.

En el lateral derecho encontramos el botón de encendido.

Por último, en el lateral izquierdo está el botón de Acción y los dos botones para controlar el volumen. Un poco más abajo encontramos el compartimento para la tarjeta nanoSIM, con una bandeja que se extrae al introducir un objeto punzante incluido en la caja del teléfono.

Una de las carencias más sorprendentes del iPhone 16e es la ausencia de MagSafe. Según representantes de Apple que, supuestamente, han hablado con John Gruner, la ausencia de MagSafe se debe a que el público objetivo de este dispositivo suelen cargar el teléfono utilizando un cable.

Lo que más echo de menos de MagSafe no es la velocidad de carga inalámbrica de 15W o superior, sino el fácil alineamiento del teléfono con la base de carga que ofrecen los imanes en los que se apoya esta tecnología. Sin ellos, corres el riesgo de que el teléfono no cargue de forma inalámbrica si el alineamiento no es preciso.

El iPhone 16e ofrece resistencia al polvo y al agua IP68, siendo capaz de aguantar hasta 30 minutos a 6 metros de profundidad.

Por tanto, no tendremos que preocuparnos si llueve sobre el teléfono, se derrama una bebida encima o si, por accidente, se cae a la bañera o a la piscina. Incluso podemos optar por lavarlo debajo del grifo si se ensucia, lo cual a veces resulta práctico.

Ahora bien, no debemos olvidar que la garantía de los smartphones no cubre los daños por agua, por lo que no deberías sumergir el iPhone salvo por accidente — nada de fotografías bajo el agua en la piscina ni, menos aún, en el mar. Tampoco es conveniente mojar el teléfono si ha sufrido alguna reparación o golpe, ya que los sellos que evitan la entrada de agua han podido dañarse.

🍃 Apple refuerza su compromiso ecológico con el iPhone 16e, diseñado con más del 30% de materiales reciclados. La batería incluye cobalto y litio 100% reciclados, mientras que el chasis está fabricado con un 85% de aluminio reciclado. Además, el embalaje está compuesto exclusivamente de fibra, acercándose al objetivo de eliminar el plástico de todos los empaquetados para 2025.

Pantalla

El iPhone 16e posee una pantalla Super Retina XDR, cuyo nombre está inspirado en el monitor Pro Display XDR que comercializa la compañía. Se trata de un panel OLED de 6.1″ con resolución Super Retina XDR OLED (1.170 × 2.532 píxeles), que ofrece una elevada densidad de píxeles de 457 ppp.

El iPhone 16e cubre sobradamente los dos espacios de color más importantes de la industria: el espacio sRGB / Rec. 709, que es el estándar utilizado por la mayoría de las apps, y el más amplio DCI-P3 que se emplea en la industria del cine.

El rango de colores del DCI-P3 es un 26 un por ciento superior al del espacio sRGB / Rec. 709.

iOS ofrece un sistema automático de gestión de color que conmuta automáticamente al espacio DCI-P3 cuando el contenido a mostrar ha sido creado bajo ese espacio (por ejemplo, las fotografías tomadas con la cámara del teléfono).

De esta forma, los colores se ven siempre de la forma correcta, ni sobre ni infra saturados. A pesar de los esfuerzos de Google, pocos smartphones Android pueden presumir de una gestión de color a la altura.

El iPhone 16e es compatible con la reproducción de contenidos HLG, HDR10 y Dolby Vision que expanden el color, contraste y brillo para una mejor experiencia visual.

A día de hoy, ya es posible disfrutar de películas y vídeos con esta tecnología en Apple TV+, iTunes, Netflix, Max, YouTube y otros servicios de streaming.

Desde el iPhone 14, Apple utiliza dos sensores de luz ambiente. Esto significa que el iPhone 16e está equipado con un sensor de luz ambiental también en la parte trasera del dispositivo, mientras que otros teléfonos tienen un único sensor de luz ambiente sobre la pantalla. Este segundo sensor ayuda a ajustar el brillo de la pantalla cuando estás observándola frente a un fondo iluminado.

Para analizar la calidad de la pantalla del iPhone 16e he realizado diversas pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro.

El brillo que he medido en la pantalla del iPhone 16e con el brillo en modo automático y mostrando una imagen totalmente en blanco (100% APL, Average Picture Level) es de 767 nits, en línea con el valor típico de 800 nits que da Apple.

Son unos valores de brillo por debajo del iPhone 16 y, en general, también inferiores a otros smartphones de gama alta. En la siguiente gráfica comparativa, se muestra el valor de brillo máximo con la pantalla al 100% en color blanco, ya que es la forma habitual de medir y comparar el brillo de una pantalla.

En mis pruebas, la pantalla ha cubierto un 100% de los espacios de color sRGB y DCI P3. Centrándonos en la reproducción del color, la fidelidad del panel del iPhone 16e es excelente, ya que, frente al espacio de color DCI-P3, el error medio en la reproducción de los colores ΔE es de tan solo 1.5 (por debajo de 4.0 se considera excelente y por encima de 9.0 se considera inaceptable) y el error máximo ΔE se queda en tan solo 4.3.

Resultados de las pruebas de pantalla con Calman Portrait frente al espacio DCI P3

La pantalla del iPhone 16e muestra un color negro totalmente puro, ya que los paneles OLED son capaces de mantener apagado cada sub-píxel. De hecho, el colorímetro no ha medido ningún nivel de brillo al mostrar el color negro, lo que significa que el contraste es, teóricamente, infinito (Apple habla de 2.000.000:1, que viene a ser lo mismo)

El iPhone 16e cuenta con la funcionalidad True Tone para ajustar el balance de blanco a la luz ambiental. El dispositivo cuenta con unos sensores de luz ambiental de cuatro canales que ajustan el balance de blancos en función del color de la luz que ilumina la habitación para que la pantalla se comporte como una hoja de papel, que absorbe la luz del entorno.

Con la funcionalidad True Tone desactivada, la temperatura de color resulta ser 6.414ºK, lo que implica un valor cercano al blanco ideal de 6.500ºK, aunque ligeramente más anaranjado. Al activar True Tone, el tono de la pantalla se adapta al entorno.

El iPhone 16e ofrece un modo Noche que cambia el balance de blancos de la pantalla para reducir la emisión de luz azul, ya que según ciertos estudios afecta negativamente al sueño. El iPhone 16e permite ajustar el nivel de luz azul emitido por la pantalla, así como programar el encendido y apagado de este modo de pantalla a ciertas horas (pero no cuando se pone el sol y cuando amanece)

Las pantallas OLED tienen la ventaja de que el brillo se reduce en menor medida al observar la pantalla desde un ángulo que las pantallas LCD pero, a cambio, los colores sufren una mayor distorsión.

El iPhone 16e ofrece unos ángulos de visión muy amplios, tanto en cuanto al brillo, que apenas se ve afectado, como en cuanto a los colores, que solo cambian ligeramente de tono al observar la pantalla desde un ángulo extremo.

El panel OLED del iPhone 16e utiliza la modulación por Ancho de Pulso (PWM, por sus siglas en inglés) para regular el nivel de brillo de la pantalla. Si quieres saber más sobre esta tecnología, hemos hablado de ella aquí. La tecnología PWM produce un parpadeo que pasa desapercibido para mayoría de las personas, pero, si no es suficientemente rápido, puede producir dolores de cabeza, picor de ojos o, incluso, mareos a personas con ojos sensibles.

Aunque Apple no lo especifica, he medido una tasa PWM de ∼480 Hz. Según el estándar IEEE PAR1789, la pantalla presenta un cierto riesgo de provocar molestias a personas con ojos sensibles. No es mi caso, pero si a veces sientes picor en los ojos o dolor de cabeza tras usar el móvil mucho tiempo, esta puede ser la explicación.

Medidas del parpadeo de la pantalla

Mientras que lo modelos «Pro» cuentan con un panel LTPO que ofrece una tasa dinámica de refresco desde 1 hasta 120 Hz, la pantalla de los modelos no «Pro» no ofrece una tasa variable, sino que está limitada a 60 Hz. Por tanto, la experiencia al hacer scroll no es tan fluida.

Es una pena que Apple no haya incluido un panel con tasa de refresco variable, ya que muchos smartphones ya incluyen la funcionalidad de refresco fijo o adaptable hasta 120 Hz.

Apple tampoco ha incluido la pantalla siempre activa, como en los modelos Pro. La pantalla permanece apagada cuando no se usa, aunque se enciende con solo un toque para comprobar la hora y notificaciones.

Hardware y rendimiento

El iPhone 16e llega con el nuevo chip Apple A18. Se trata de una versión ligeramente menos potente del chip Apple A18 Pro de los modelos iPhone 16 Pro, pero es similar al que incorporan los iPhone 16, salvo porque cuenta con un núcleo menos de GPU.

👉 Las claves del chip Apple A18



El chip A18 está fabricado con un proceso de 3 nanómetros, lo que le da una ventaja sobre los chips de otras marcas como Samsung y Google.

Además del rendimiento bruto, el A18 está diseñado para optimizar el procesamiento de inteligencia artificial (IA) en el dispositivo. Apple ha dotado a este chip con un motor neuronal de 16 núcleos, capaz de manejar tareas de IA de manera más rápida y eficiente. Con un ancho de banda de memoria que es un 17 por ciento superior al A17 Pro, el chip A18 puede ejecutar los modelos de IA de Apple Intelligence hasta un 15 por ciento más rápido.

Incluye una CPU de 6 núcleos, dos de rendimiento y cuatro de eficiencia, complementados por una caché de mayor tamaño, lo que acelera el procesamiento general del dispositivo. La CPU es hasta un 30% más rápida que la del iPhone 15 y puede alcanzar el mismo rendimiento con un 30% menos de consumo energético.



También incorpora una GPU de 4 núcleos, que es uno menos que lo que ofrece el iPhone 16 y dos menos de los que incorpora el A18 Pro presente en el iPhone 16 Pro.



Por último, el nuevo procesador de señal de imagen y codificador de vídeo permite un procesado de datos que es más rápido a la hora de codificar vídeo.

El iPhone 16e posee 8 GB de RAM. Aunque puede parecer una cantidad escasa en comparación con los smartphones Android de gama alta, la gestión que hace iOS hace que no sea necesaria tanta memoria para un rendimiento similar.

A continuación, vamos a ver en los benchmarks cómo se comporta el iPhone 16e frente a otros rivales de gama alta.

En el benchmark AnTuTu V10, el iPhone 16e ha conseguido un resultado de 1.383.868 puntos, por debajo del iPhone 16 a pesar de contar con el mismo chip.

Nota: Aunque en algunos análisis se mezclan datos de iOS y Android, las puntuaciones de AnTuTu no son comparables entre plataformas iOS / Android.

En el benchmark Geekbench 6 centrado en la CPU ha conseguido 3.218/7.958 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, que, de nuevo, son unos valores magníficos.

La prueba Solar Bay Unlimited de 3DMark mide el rendimiento en ray tracing, por lo que solo está disponible en smartphones de gama alta con GPU que incluyen este soporte. Aquí, el teléfono ha obtenido unos resultados buenos, pero que se ven superados por algunos rivales en el mundo Android.

En el test gráfico GFXBench basados en las APIs modernas de bajo nivel y alta eficiencia (Metal/OpenGL y Vulkan. El dispositivo ha obtenido unos resultados en la franja alta, como se puede apreciar en la gráfica.

Además del rendimiento puntual, es importante conocer si el teléfono es capaz de sostener este rendimiento a lo largo del tiempo o si se ve reducido por el aumento de temperatura del procesador.

La prueba 3DMark Wild Life Stress Test mide precisamente la variación en el rendimiento gráfico tras 20 minutos de ejecución del test Wild Life de 3DMark. El teléfono ha obtenido un resultado de 81%, lo que significa que el rendimiento gráfico solo se ve ligeramente afectado tras un largo período de tiempo de uso.

Dejando a un lado los benchmarks, el comportamiento en el día a día es excelente. Las apps se abren y se manejan con rapidez, sin parones ni signos de lentitud. A esto también ayuda que los desarrolladores tienen más fácil optimizar sus apps para iOS dado que la variedad de dispositivos y versiones vivas de sistemas operativos es menor.

No he experimentado ningún problema a la hora de hacer multitarea dentro de lo que iOS permite, ya que limita la ejecución de tareas en segundo plano salvo para ciertas aplicaciones de reproducción de música, navegación por GPS, etc.

He probado varios juegos 3D exigentes y todos ellos se han movido a la perfección en el iPhone 16e, con tasas de FPS elevadas. Un ejemplo es Call of Duty: Mobile, un juego 3D multijugador exigente que se mueve con suavidad extrema. También he probado Resident Evil Village y el remake de Resident Evil 4, dos títulos con calidad de consola que se pueden disfrutar en el teléfono con una excelente calidad de imagen y suavidad.

Si te gusta jugar en el móvil, te alegrará saber que puedes enlazar los mandos de PlayStation, Xbox y Nintendo Switch con tu iPhone para echar partidas de manera más cómoda.

El iPhone 16e incorpora un conector USB-C, pero la velocidad de conexión es USB 2.0 (hasta 480 Mbps), por lo que si pretendes traspasar contenido a través de cable, debes estar preparado para largos tiempos de transferencia.

El iPhone 16e se comercializa en variantes de almacenamiento de 128, 256 o 512 GB. Apple no ofrece la posibilidad de ampliar el espacio mediante tarjetas micro-SD, por lo que debes escoger la capacidad de almacenamiento con cuidado, especialmente si tienes pensado capturar vídeos en resolución 4K a 60 FPS con Dolby Vision, que requieren bastante espacio.

Si bien es cierto que las fotografías y vídeos se guardan por defecto en el iPhone en formatos muy eficientes (HEVC/HEIC en lugar de JPG/MPG), cada vez las apps y los juegos ocupan más.

En mi opinión, si no sueles tomar muchas fotografías ni vídeos, la opción de 128 GB podría ser suficiente. No obstante, si te lo puedes permitir, la variante de 256 GB te dará una mayor tranquilidad para el futuro. En mi caso, siendo usuario habitual de iPhone desde hace una década, tengo ocupados algo más de 300 GB, principalmente con fotografías y vídeos, pero también con juegos y decenas de apps.

En cuanto a conectividad, el iPhone 16e soporta las tecnologías inalámbricas Bluetooth 5.3 y WiFi 6, pero no es compatible con ultra-wideband (UWB). Apple ha dado un paso más hacia la independencia tecnológica con el desarrollo de su primer módem interno, el C1. Este nuevo componente, introducido por primera vez en el iPhone 16e, ofrece una conectividad más rápida, eficiente y fiable.

El modem C1 utiliza un proceso de fabricación de 4 nanómetros para su banda base y un proceso de 7 nanómetros para su transceptor. Esta tecnología avanzada permite un mejor rendimiento y eficiencia energética, lo que contribuye a la duración de la batería del iPhone 16e. Apple ha probado el C1 con más de 180 operadores en 55 países para garantizar su compatibilidad y fiabilidad en una amplia variedad de condiciones.

El modem C1 está diseñado para trabajar en estrecha colaboración con el procesador A18. Esta integración permite una comunicación en tiempo real y una gestión dinámica del tráfico, lo que mejora la velocidad de conexión y la capacidad de respuesta. El C1 también incluye conectividad GPS y satelital personalizada, lo que permite el uso de servicios de Apple como SOS de emergencia y mensajes a través de satélite.

En cuanto a conectividad celular, el iPhone 16e es compatible con redes LTE/4G de clase Gigabit y también con redes 5G. Dentro de sus limitaciones, la primera generación del módem C1 no es compatible con mmWave 5G, una tecnología que ofrece velocidades de descarga aún más rápidas. Sin embargo, en España esta tecnología apenas está desplegada.

En las pruebas que he realizado, la velocidad de conexión tanto por Wi-Fi como por conectividad celular ha sido elevada. He alcanzado los 400 / 20 Mbps de bajada / subida con una conexión 5G de Orange.

En mis pruebas de velocidad de red WiFi, el iPhone 16e ha alcanzado por WiFi 6 una velocidad de 568 Mbps y 558 Mbps de subida a 3 metros de un punto de acceso WiFi 6 con una conexión a 1 Gbps, medido con la herramienta Speedtest usando como servidor Digi.

El iPhone 16e llega con posibilidad de insertar una SIM física o activar una eSIM. En Estados Unidos, el iPhone 16e solo se comercializa con eSIM, por lo que debes tenerlo en cuenta si planeas comprar el teléfono en ese país (también deberías tener en cuenta que las bandas de frecuencia soportadas en cada región son diferentes, por lo que puedes tener problemas de cobertura en función de tu operador).

Apple ofrece la funcionalidad Dual SIM, que Apple implementa de forma diferente a otros fabricantes ya que, en lugar de utilizar una segunda SIM física, emplea una eSIM. Es posible utilizar dos eSIM para hacer uso de la funcionalidad Dual SIM. En España, casi todos los operadores ofrecen ya eSIM compatibles con el iPhone y, algunos de ellos, permiten activarla y transferirla entre dispositivos de manera sencilla.

El iPhone 16e incluye conectividad por satélite para enviar mensajes de texto a los servicios de emergencia si no dispones de conexión celular o Wi-Fi.

Incluso puedes actualizar manualmente tu ubicación en la app Buscar utilizando la conexión por satélite, lo que puede ser útil si acostumbras a hacer excursiones en sitios sin cobertura y quieres compartir por dónde vas.

Esto es especialmente útil para aventureros que pueden enfrentarse a situaciones de emergencia en lugares donde no es posible realizar una llamada convencional. La conectividad por satélite está disponible en España desde hace un año y se ofrece sin coste durante dos años. Apple no ha revelado cuánto costará una vez que acabe el período gratuito.

Adicionalmente, con iOS 18, es posible enviar mensajes de texto, emojis y tapbacks vía satélite a tus amigos y familiares a través de conexión por satélite con iMessage y SMS. Ahora bien, esta funcionalidad solo está disponible en Estados Unidos y Canadá por el momento.

También incorpora un chip NFC que puede ser activado con solo tener la pantalla encendida. Basta con acercar el iPhone a una etiqueta NFC para que nos sugiera abrir una aplicación o página web, o se ejecute uno de los atajos automáticos. Desde iOS 18.1, los desarrolladores pueden ofrecer transacciones NFC sin contacto desde sus propias apps en iPhone, independientemente de Apple Pay y Apple Wallet.

Una funcionalidad que puede salvarte la vida es la detección de accidente automovilístico grave, que automáticamente, inicia una llamada a los servicios de emergencia si estás inconsciente o no puedes marcar por ti mismo, informando de la ubicación. De igual forma, notifica a los contactos de emergencia que hayas designado en la app Salud con un mensaje de texto y ubicación.

Face ID

Con la llegada del iPhone X en 2017, Apple abandonó el lector de huella dactilar Touch ID en favor del sistema de reconocimiento Facial ID, que se basa en la tecnología TrueDepth, que reside en la muesca.

Un emisor proyecta miles de puntos de luz infrarroja sobre la cara del usuario y obtiene información suficiente sobre las facciones del usuario para reconocerle con fiabilidad y rapidez, incluso cuando el usuario lleva gafas, en condiciones de poca luz o si se ha dejado de afeitar.

Una limitación de Face ID es que no puedes desbloquear el iPhone estando apoyado sobre una mesa, salvo que pongas la cara justo encima o lo levantes de la mesa.

Apple permite ocultar el texto de las notificaciones de la pantalla de bloqueo hasta que detecta tu cara. Es posible ocultar de la vista de extraños solo algunas notificaciones, por lo que puedes configurar que se muestren todas las notificaciones excepto, por ejemplo, las de WhatsApp u otras apps cuyos mensajes consideres privados.

Face ID no falla prácticamente nunca en el reconocimiento. Una medida de seguridad para evitar desbloqueos involuntarios es que Face ID necesita “tu atención”, lo que significa que el usuario debe tener sus ojos abiertos y mirando al dispositivo para que Face ID actúe. De esta forma, nadie puede acceder a tu teléfono mientras duermes, por ejemplo.

El modelo 3D de la cara generado por Face ID no se almacena en la nube, sino localmente en el iPhone, por lo que está a salvo de posibles accesos a los servidores de Apple.

Face ID no solamente permite desbloquear el teléfono, sino que también se puede utilizar para realizar pagos con Apple Pay, acceder a aplicaciones de terceros (por ejemplo, bancos), autenticarse en la web usando el Apple ID o acceder a ciertas zonas del sistema como las carpetas de fotos privadas o eliminadas.

Batería

Apple no proporciona detalles técnicos sobre la capacidad de la batería, pero indica el número de horas de autonomía al realizar ciertas actividades.

Como podemos apreciar en esta tabla, ofrece una mayor autonomía que el iPhone 16 y se asemeja mucho a la del iPhone 16 Pro, a pesar de que su pantalla no es tan avanzada.

Autonomía iPhone 16e iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max Reproducción de vídeo Hasta 26 horas Hasta 22 horas Hasta 27 horas Hasta 27 horas Hasta 33 horas Streaming de vídeo Hasta 21 horas Hasta 18 horas Hasta 24 horas Hasta 22 horas Hasta 29 horas Reproducción de audio Hasta 90 horas Hasta 80 horas Hasta 100 horas Hasta 85 horas Hasta 105 horas

El iPhone 16e cuenta con una batería de 4.005 mAh, un 12% más que el iPhone 16 (3.561 mAh). Para ponerlo en contexto, la batería del Galaxy S25 también es de 4.000 mAh, mientras que el Pixel 9a cuenta con una mayor batería de 5.100 mAh.

Con un uso intenso del iPhone 16e — múltiples cuentas de correo electrónico, aplicaciones de mensajería, redes sociales, conexión permanente al Apple Watch — llego al final del día con alrededor de un 30 por ciento de batería.

Obviamente, la experiencia de cada usuario es diferente ya que, si consumes muchos vídeos en streaming de YouTube o TikTok, dedicas mucho tiempo a juegos o tomas muchos fotos y vídeos, tu batería se agotará más rápidamente.

La carga del iPhone 16e es compatible con el estándar USB-PD, por lo que no necesitas hacerte con el cargador oficial de Apple.

Según la web de Apple, el iPhone 16e permite carga por cable a 20 vatios. No es una velocidad rápida si la comparamos con otros smartphones del mercado, que ofrecen velocidades que llegan hasta 200 vatios en los casos más destacados.

En este aspecto, me gustaría ver velocidades más rápidas de carga. Aunque es posible que Apple se resista a hacerlo por la mayor degradación de la baterías, creo que sería útil poder activar una carga ultrarrápida en determinadas circunstancias, aunque habitualmente se cargase a velocidad normal.

Utilizando un cargador USB-PD como el Anker Nano 2 de 65W (🛒 24,99€), el tiempo de carga de la batería de 0 a 100% ha sido de 1 hora y 37 minutos, alcanzando el 50 por ciento de carga en algo menos de 30 minutos.

Proceso de carga de batería del iPhone 16e

Si necesitas alargar la autonomía, el iPhone 16e incorpora un modo de bajo consumo para ahorrar batería cuando más lo necesitamos.

Apple incluye una opción llamada Salud de la batería que permite conocer la capacidad real de la batería que, como bien sabemos, se reduce con el paso del tiempo por el deterioro provocado por los continuos procesos de carga y descarga. También puedes ver el número de ciclos de carga que lleva el iPhone.

En mi experiencia con otros iPhone, tras un año de uso, la batería se puede deteriorar entre un 5 y un 10 por ciento. Como es lógico, aún no he tenido oportunidad de saber cómo se comporta el iPhone 16e en este aspecto.

Las baterías de los modelos de iPhone 15 y posteriores están diseñadas para conservar el 80% de su capacidad original a 1.000 ciclos de carga completos, lo que supone el doble respecto al iPhone 14 y anteriores.

iOS incorpora una función llamada Carga optimizada que reduce el deterioro de la batería que se produce cuando el teléfono está muchas horas con una carga cercana al 100%. Esta función aprende tus hábitos diarios de carga y ajusta el proceso de carga para que alcance el 100% a la hora a la que sueles quitar el iPhone del cargador, en lugar de en medio de la noche.

También es posible limitar la carga para que no supere nunca el 80% para mejorar la salud de la batería. Sin embargo, esto implica una importante reducción de autonomía diaria.

El iPhone 16e es compatible con carga inalámbrica mediante el estándar Qi. Basta con colocar el dispositivo encima de una base de carga compatible para que este se empiece a cargar, sin necesidad de conectar ningún cable.

Apple permite carga inalámbrica hasta 7.5 W con un cargador Qi. Como ya he comentado anteriormente, no es compatible con MagSafe, por lo que el teléfono no consigue cargar a velocidades superiores a esa potencia.

iOS 18

El iPhone 16e llega de fábrica con iOS 18, la última versión del sistema operativo de Apple, que fue presentado en junio. En el momento de escribir este análisis, la última versión disponible es iOS 18.4.1.

Una de las ventajas de iOS es que Apple se encarga de actualizar los dispositivos. Las nuevas versiones de iOS llegan a la vez a todos los dispositivos, incluso a modelos bastante antiguos — a modo de referencia, iOS 18 ha llegado al iPhone XR, que fue lanzado en 2018 👏🏻.

La novedad más esperada de iOS 18 es Apple Intelligence, la inteligencia artificial de Apple que resume correos y mensajes, prioriza notificaciones de manera inteligente, ayuda a mejorar la escritura, elimina objetos no deseados de las fotografías, transcribe y resume llamadas de voz o grabaciones, mejora las capacidades de Siri, permite crear «Genmojis» e imágenes a partir de descripciones, ofrece integración con ChatGPT y más.

Las funciones de Apple Intelligence que ya están disponibles son:

Herramientas de lenguaje: redacción, corrección y organización

Herramientas de imagen: edición, creación y búsqueda visual

Siri con compresión avanzada

Integración con ChatGPT

Dejando a un lado Apple Intelligence, iOS 18 ofrece algunas novedades interesantes. El Centro de Control ha sido rediseñado por completo. Aunque la estructura básica permanece familiar, ahora se divide en varias páginas que puedes personalizar a tu gusto. Las configuraciones rápidas de conectividad, modos de concentración y otras herramientas siguen estando en la primera página, pero puedes agregar o eliminar controles según tus preferencias, además de ajustar su tamaño y posición.

Las aplicaciones de terceros también pueden añadir sus propios controles, lo que permite que el Centro de Control se convierta en una especie de mando a distancia para tu teléfono.

Centro de Control

iOS 18 permite bloquear una aplicación para que, al acceder a ella, se requiera autenticación mediante Face ID o Touch ID. Estas apps también estarán ocultas en las notificaciones, resultados de búsqueda y otros lugares. También es posible ocultar apps completamente, para que nadie sepa que están instaladas. Todo esto es útil si, en ocasiones, dejas tu teléfono a otras personas y no quieres que accedan a ciertos contenidos.

Otro cambio en iOS 18 es la incorporación de RCS (Rich Communication Services), un estándar de mensajería que mejora notablemente la experiencia de comunicación entre iPhone y dispositivos Android a través de la app Mensajes. En España, donde la mayoría de la gente utiliza WhatsApp para comunicarse, este soporte no tiene apenas impacto.

Uno de los cambios más interesantes de iOS 18 es la capacidad de personalizar la pantalla de inicio en mayor medida. Ahora puedes colocar los iconos de las aplicaciones en cualquier lugar de la cuadrícula, una función que muchos usuarios han esperado por años. Ya no estás limitado a organizar las apps de manera estricta en fila y columna.

Además, puedes usar la nueva función de Tintados para combinar el color de las apps con tu fondo de pantalla, lo que permite una personalización visual mucho más profunda.

Pantalla de inicio

Otra novedad interesante es la llegada de la app de Contraseñas. Aunque puede parecer una característica menor, esta aplicación puede ser un gran avance para aquellos que no utilizan gestores de contraseñas de terceros.

La nueva app permite almacenar y gestionar contraseñas en todos tus dispositivos Apple, así como compartir contraseñas con familiares o compañeros de trabajo, lo que facilita la vida en entornos donde varias personas necesitan acceso a cuentas compartidas.

La aplicación Fotos ha llegado con importantes mejoras diseñadas para que sea más sencillo encontrar y disfrutar de tus recuerdos más especiales, aunque es cierto que algunas personas no llegan a acostumbrarse al nuevo diseño. En mi caso, lo veo bien, aunque algunas secciones están algo escondidas.

Uno de los grandes cambios es la introducción de nuevas colecciones inteligentes como Días recientes, Personas y mascotas y Viajes. Estas colecciones utilizan inteligencia en el dispositivo para organizar automáticamente tus fotos y videos, lo que reduce el tiempo que pasas buscando imágenes específicas.

Otra novedad de esta actualización es la posibilidad de personalizar la interfaz de Fotos. Puedes modificar el diseño de la galería según tus preferencias y destacar lo que es más importante para ti, así como fijar tus colecciones favoritas en la parte superior. Cuando llegue Apple Intelligence, será posible editar fotografías para eliminar personas o elementos no deseados.

App Fotos

Si eres aficionado a los juegos, iOS 18 incluye un modo Juego, que está diseñado para maximizar el rendimiento de los juegos al desviar recursos del sistema que normalmente estarían destinados a otras tareas en segundo plano. Esto significa que, al jugar, el dispositivo prioriza la ejecución del juego por encima de otras actividades, lo que se traduce en un mejor rendimiento, especialmente en títulos que exigen más potencia, como juegos 3D o de alto nivel gráfico.

Aunque el modo Juego se activa para cualquier tipo de juego, notarás su mayor impacto en títulos 3D exigentes. Al concentrar los recursos en el juego, la duración de la batería se prolonga ligeramente, ya que el dispositivo está realizando menos tareas simultáneamente.

Además de mejorar el rendimiento, el modo Juego duplica la tasa de sondeo Bluetooth cuando se utilizan controladores inalámbricos, lo que reduce el retraso en la entrada y hace que los controles sean más precisos y receptivos. Los usuarios de AirPods Pro 2 también disfrutarán de una menor latencia de audio mientras juegan con sus auriculares.

Multimedia

El iPhone 16e cuenta con dos altavoces que ofrecen sonido espacial y cuentan con soporte Dolby Atmos. Los altavoces suenan con bastante potencia, por lo que es posible ver vídeos o escuchar música en entornos moderadamente ruidosos.

La calidad del sonido del iPhone 16e es buena, incluso en comparación con otros smartphones que poseen dos altavoces.

Apple no incluye un conector de auriculares en el iPhone, sino que tenemos que recurrir a auriculares Bluetooth o utilizar un adaptador de 3.5mm a USB-C para conectar auriculares tradicionales con cable. Por supuesto, también puedes optar por los auriculares AirPods / AirPods Pro / AirPods Max de Apple. Todos ellos ofrecen buen sonido y, sobre todo, una experiencia de uso muy cómoda ya que están perfectamente integrados con iOS.

iOS permite conectar dos pares de auriculares AirPods a la vez a un dispositivo para compartir lo que escuchas con otra persona.

Esto me resulta útil en aviones para ver en la pantalla del iPad una película o una serie junto con mi pareja, cada uno con sus AirPods.

Centrándonos en las aplicaciones multimedia, Música reproduce canciones transferidas al teléfono vía la aplicación iTunes, compradas en iTunes Store, almacenadas en iCloud por medio de iTunes Match o mediante la suscripción a Apple Music (16,99€/mes para uso familiar; 10,99€/mes para uso individual; 5,99€/mes para estudiantes; y 4,99€/mes para uso exclusivo con Siri).

Si utilizas CarPlay, te alegrará saber que otras personas que estén en el coche pueden unirse a tu cuenta de Apple Music y controlar la música que se está reproduciendo, lo que puede resultar bastante divertido para viajes con amigos. Con iOS 18, también es posible que otras personas controlen la reproducción de música en un HomePod o HomePod mini.

Cuando el teléfono está bloqueado, desde la propia pantalla de bloqueo o la pantalla siempre activa podemos controlar el reproductor, tanto de la aplicación Música como de otras que tengamos instalada (por ejemplo, Spotify). También podemos controlar la reproducción desde el Centro de Control y la Isla Dinámica.

En la sección de Ajustes generales de iOS, no en la propia aplicación, podemos controlar algunas opciones de la aplicación Música, como ajustar el ecualizador, limitar el volumen máximo, etc.

En cuanto a la reproducción de contenidos, el iPhone 16e es un teléfono apropiado para disfrutar de películas o vídeos. La gran pantalla posee un ratio 19.5:9, por lo que los vídeos 16:9 muestran barras negras a derecha e izquierda. Si quieres ver el vídeo a pantalla completa, puedes hacerlo, pero debes tener en cuenta que una parte de la imagen queda oculta por la muesca de la pantalla.

Como he comentado en el apartado de Pantalla, el panel del iPhone 16e es capaz de reproducir contenido HDR en formatos HDR10 y Dolby Vision, alcanzando con un brillo de 1.200 nits según Apple.

Por supuesto, podemos utilizar apps de vídeo en streaming como Apple TV+, YouTube, Netflix, Disney+, Amazon Prime TV o HBO Max, que funcionan perfectamente en el iPhone 16e. Lamentablemente, el puerto USB-C no ofrece salida de vídeo, lo que lo convierte en el primer iPhone con puerto USB-C que no soporta esta funcionalidad.

Cámaras

El iPhone 16e cuenta con una sola cámara trasera gran angular (26 mm) de 48MP (1/2.55″, tamaño de píxel de 0,7 µm), lente con apertura f/1.6, enfoque automático con Hybdrid Focus Pixels (en lugar de 100% Focus Pixels como el iPhone 16) y estabilización óptica (por desplazamiento de la lente, no por desplazamiento del sensor como el iPhone 16).

A pesar de incluir tecnologías como el flash True Tone, Photonic Engine, Deep Fusion y Smart HDR5, el iPhone 16e no ofrece el soporte para retratos de última generación con Control de Enfoque. Esto significa que, aunque es posible ajustar el enfoque después de tomar la foto, no se puede cambiar el sujeto principal como sí permite el iPhone 16.

El sensor de la cámara principal del iPhone 16e también es algo más pequeño que el de la cámara del iPhone 16.

Otro aspecto en el que este modelo se queda corto es en la ausencia de los Estilos Fotográficos. Esta funcionalidad, lanzada con el iPhone 16, permite personalizar la apariencia general de todas las fotos tomadas con la cámara del dispositivo. En su lugar, el iPhone 16e se limita a los filtros tradicionales que Apple ha ofrecido en generaciones anteriores.

También cuenta con una cámara frontal gran angular (23 mm) con sensor de 12MP (1/3.6″, tamaño de pixel 1.0µm), lente con apertura f/1.9 y enfoque automático con Focus Pixels.

La cámara frontal del iPhone 16e también presenta recortes en sus funcionalidades. Aunque mantiene la mayoría de sus capacidades, hay ausencias notables como el modo Cine, los Estilos Fotográficos y el Control de profundidad en los retratos.

Cámara trasera

La cámara trasera toma por defecto las fotografías con 24 megapíxeles, pero es posible disparar a 12 megapíxeles si prefieres ahorrar espacio. También es posible disparar a la resolución completa del sensor, 48 MP, si así lo deseas.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con la cámara trasera durante el día, que ofrece una excelente calidad de imagen. Los colores son vivos, sin pecar de ser excesivamente saturados, el manejo de las luces y las sombras es acertado y el detalle capturado es muy elevado.

Fotografías tomadas con la cámara trasera por el día



El modo Noche se activa de manera automática cuando es necesario, y aparece indicado mediante el icono de una luna llena junto al icono del flash. Al pulsar sobre el icono podemos desactivar el efecto, ver el tiempo de disparo seleccionado automáticamente y, en algunos casos, incrementarlo.

El disparo puede llevar un poco más de tiempo, pero los resultados merecen la pena, como podemos apreciar en los casos más extremos.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas en condiciones de poca luz con la cámara gran angular, que se ven muy bien. Las imágenes mantienen el ruido contenido, un nivel de detalle alto y colores vivos. Me gusta cómo maneja situaciones con elementos muy brillantes en una escena oscura, sin que se pierda el detalle ni se sobre exponga.

Fotografías tomadas con la cámara trasera con poca luz

Aunque no cuenta con cámara teleobjetivo, es posible tomar fotografías con zoom 2x mediante un recorte de los 12MP centrales del sensor principal de 48MP, por lo que, a efectos prácticos, no es muy diferente a tener una lente 2x. Aún con todo, se echa de menos una lente con ampliación óptica 3x o superior.

A continuación, podemos ver un par de ejemplos de fotografías tomadas con zoom 1x y 2x.

Fotografías tomadas con la cámara principal con 1x y 2x

Grabación de vídeo

A la hora de grabar vídeo, las cámaras del iPhone 16e pueden grabar vídeo a 720p a 30fps, 1080p a 25/30/60 fps y 4K a 24/25/30/60 fps. También es posible grabar vídeo a cámara lenta a 1080p a 120/240 fps.

El iPhone 16e ofrece grabación de vídeo HDR en 10 bits, lo que significa que puedes capturar 60 veces más colores que el vídeo estándar. Además, el iPhone 16e puede grabar vídeo en formato Dolby Vision a 4K@60fps con las cámaras trasera y frontal.

Otra funcionalidad que ofrece Apple es Zoom de Audio, que consiste en que la grabación de sonido se centra en el objeto al que estamos apuntando con la cámara al hacer zoom. Esto funciona mejor con fuentes de sonido estáticas y sin demasiado ruido alrededor.

A continuación, podemos ver algunos grabados con el iPhone 16e por el día a resoluciones 4K@60fps y 4K@30fps, que ofrecen una excelente calidad de imagen y una estabilización magnífica.

A la hora de grabar con luz escasa, el iPhone 16e ofrece un rendimiento muy bueno, como se puede apreciar en este video grabado con poca luz.

Apple incorpora un editor de vídeo bastante potente que facilita mucho las cosas a la hora de girar vídeos, aplicar filtros, retocar la imagen, etc. Esto es muy interesante ya que a día de hoy hay pocos editores de vídeo preparados para trabajar con formatos avanzados como Dolby Vision.

Incluso puedes editar vídeo grabado en Dolby Vision y aplicar filtros a los vídeos grabados sin la necesidad de un potente ordenador. Cuando compartes un vídeo con otra persona o aplicación (por ejemplo, WhatsApp), el iPhone convierte automáticamente el vídeo a un formato compatible.

El iPhone 16e ahora captura audio espacial por defecto al grabar en modo Vídeo. Esto proporciona una experiencia más envolvente al escuchar el audio de los vídeos con los AirPods, Apple Vision Pro o el sistema de sonido envolvente de tu cine en casa. El vídeo también captura la pista de audio estéreo para facilitar la edición o escucha en plataformas que no admiten la reproducción espacial.

Mediante algoritmos avanzados de aprendizaje automático, el iPhone 16e ofrece una gran calidad de audio al grabar vídeos en entornos con viento. La reducción del ruido del viento está activada por defecto (puedes desactivarla en Ajustes), y ayuda a reducir el ruido del viento no deseado.

La funcionalidad Mezcla de Audio utiliza las entradas de la captura de Audio Espacial e IA para distinguir entre el ruido de fondo y las voces al grabar vídeos. Esto proporciona unas capacidades de edición de sonido a posteriori. Después de la captura de vídeo, puedes editar el sonido seleccionando Editar > Mezcla de audio y escogiendo varios modos:

Estándar captura el sonido en Audio Espacial sin ajustes.

captura el sonido en Audio Espacial sin ajustes. En pantalla aísla la voz de la persona que habla en cámara y puede eliminar voces no deseadas fuera de cámara.

aísla la voz de la persona que habla en cámara y puede eliminar voces no deseadas fuera de cámara. Estudio hace que parezca que estás grabando dentro de un estudio profesional, como si los micrófonos estuvieran cerca del sujeto aunque estén a unos metros de distancia.

hace que parezca que estás grabando dentro de un estudio profesional, como si los micrófonos estuvieran cerca del sujeto aunque estén a unos metros de distancia. Cine formatea las voces como en las películas: las voces dentro y fuera del encuadre de la cámara se centran en una pista desde el centro de la cámara, mientras que los ruidos ambientales se escuchan de manera envolvente.

Cámara frontal

Es posible conmutar entre selfies de grupo e individuales pulsando un botón sobre la pantalla. Por defecto, al utilizar el smartphone en vertical, se toman selfies individuales, pero al cambiar a horizontal se toman selfies de grupo.

La pantalla del iPhone puede actuar como flash frontal e iluminar la cara si estamos tomando selfies en condiciones de muy poca luz. Además, es posible tomar selfies en modo Noche, lo que mejora de forma importante la calidad de imagen.

A continuación, podemos ver algunos selfies captados por la cámara frontal. A diferencia de otros smartphones, el iPhone 16e no ofrece un control para retocar la cara y aplicar efecto belleza.

Selfies tomados con la cámara frontal



Gracias al sensor True Depth, la cámara frontal capaz de tomar fotografías en modo Retrato difuminando el fondo.

Aquí podemos ver algunos de ejemplos de selfies tomados en modo Retrato, con muy buen resultado.

Selfies tomados en modo Retrato con la cámara frontal

La cámara frontal del iPhone 16e puede grabar vídeo hasta 4K a 60 fps, algo que no es tan habitual en los smartphones.

Precio

El iPhone 16e está disponible con un precio de 709€ (128 GB), 839€ (256 GB) y 1.089€ (512 GB).

Si el iPhone 16e se te queda algo corto en prestaciones, el iPhone 16 (a partir de 959€) tiene el mismo tamaño compacto, pero características técnicas más potentes: pantalla Super Retina XDR OLED de 6.1″, procesador A18, cámaras traseras gran angular (48MP, f/1.6) + ultra gran angular (12MP, f/2.2), cámara frontal gran angular (12MP, f/1.9) y opciones de almacenamiento 128GB / 256GB / 512GB.

Si prefieres un modelo más potente, el iPhone 16 Pro (a partir de 1.219€) posee pantalla Super Retina XDR OLED de 6,3″ con refresco adaptativo 1-120 Hz, procesador A18 Pro, cámara trasera gran angular (48MP, f/1.8) + ultra gran angular (48MP, f/2.2) + teleobjetivo 5x (12MP, f/2.8), cámara frontal gran angular (12MP, f/1.9) y opciones de almacenamiento de 256 GB / 512 GB / 1 TB.

Mi opinión final y valoración

El diseño del iPhone 16e sigue siendo marca de la casa: elegante, minimalista y cómodo en mano gracias a su tamaño compacto. El acabado mate del modelo blanco que he probado es un acierto, ya que resiste muy bien las huellas dactilares.

A pesar de estar fabricado en cristal y aluminio, la sensación de robustez es excelente. La pantalla está protegida por Ceramic Shield, más resistente que cualquier vidrio de smartphone, y su cuerpo cuenta con certificación IP68 contra el agua y el polvo.

El panel OLED Super Retina XDR ofrece una gran calidad visual, con colores vivos y negros profundos. Además, la fidelidad de color es de las mejores que he visto, incluso frente al exigente espacio de color DCI P3.

No obstante, la tasa de refresco limitada a 60 Hz te deja con ganas de más. Después de usar móviles con 90 o 120 Hz, volver a 60 Hz se nota, especialmente al hacer scroll o jugar. El brillo máximo también queda algo por debajo de la competencia, especialmente en exteriores bajo luz solar directa, aunque sigue siendo suficiente en la mayoría de situaciones.

A nivel de rendimiento, el chip A18 junto con 8 GB de RAM se comportan de forma excelente. El sistema va como un tiro y la experiencia con juegos ha sido muy positiva. Me ha sorprendido gratamente la eficiencia energética del chip: incluso en sesiones largas de juego o edición de vídeo, apenas he notado calentamiento ni caídas de rendimiento.

La cámara trasera de 48 MP ofrece resultados buenos tanto de día como de noche. El detalle, el rango dinámico y la interpretación del color son más que notables, aunque quede por debajo del iPhone 16 (y, por supuesto, que el iPhone 16 Pro) por contar con un hardware más modesto.

La falta de una cámara ultra gran angular o teleobjetivo limita las posibilidades creativas, pero el zoom 2x digital basado en recorte del sensor da resultados decentes.

La grabación de vídeo en 4K a 60 fps con Dolby Vision es excelente. La estabilización funciona de maravilla y el audio espacial puede añadir un plus a los vídeos. La cámara frontal también cumple con nota, tanto para selfies como para videollamadas, y la posibilidad de grabar en 4K con dicha cámara es un añadido muy útil.

En cuanto a batería, el iPhone 16e me ha permitido llegar al final del día con un 25 o 30% restante, incluso con un uso bastante intensivo. Su autonomía debería ser más que suficiente para la mayoría de usuarios.

El tiempo de carga, sin embargo, es mejorable. Apple sigue rezagada respecto a sus rivales en este aspecto, y 1 hora y 37 minutos para cargar al 100% se antoja excesivo. La ausencia de MagSafe es una decisión difícil de justificar, sobre todo si vienes de un iPhone con esa característica.

A nivel de software, iOS 18 es una delicia: fluido, estable y con funciones nuevas como el nuevo Centro de Control o, por supuesto, Apple Intelligence, que en este teléfono está soportado.

En definitiva, el iPhone 16e puede verse como una versión más asequible del iPhone 16, con un diseño compacto y un rendimiento elevado. Es ideal para quienes buscan una experiencia iOS sin irse al extremo de precio, pero en el camino se han hecho algunas concesiones que hay que tener en cuenta.

Lo mejor y lo peor

Lo mejor:

Diseño compacto y cómodo en mano, con cristal resistente y certificación IP68 frente al polvo/agua.

Diseño compacto y cómodo en mano, con cristal resistente y certificación IP68 frente al polvo/agua. Pantalla OLED con excelente fidelidad de color y cobertura del espacio de color DCI P3.

Pantalla OLED con excelente fidelidad de color y cobertura del espacio de color DCI P3. Rendimiento elevado gracias al chip Apple A18.

Rendimiento elevado gracias al chip Apple A18. Cámara trasera con resultados sólidos en cualquier condición.

Cámara trasera con resultados sólidos en cualquier condición. Autonomía sobresaliente, incluso con uso intensivo.

Autonomía sobresaliente, incluso con uso intensivo. Software fluido, que recibirá muchas actualizaciones, con soporte de Apple Intelligence.

Lo peor:

Pantalla con refresco a solo 60 Hz, brillo máximo limitado y sin pantalla siempre activa

Pantalla con refresco a solo 60 Hz, brillo máximo limitado y sin pantalla siempre activa Ausencia de cámara ultra gran angular o teleobjetivo.

Ausencia de cámara ultra gran angular o teleobjetivo. Sin carga rápida ni soporte MagSafe para carga inalámbrica.

