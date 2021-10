El Google Pixel 6 no tiene desbloqueo facial: Esta es la razón

Un cambio inesperado en el Google Pixel 5 del año pasado fue la eliminación del desbloqueo facial en favor de un escáner de huellas dactilares.

El Google Pixel 6 ha seguido por la misma línea y también llega sin reconocimiento facial.

El reconocimiento facial llegó por primera vez a los teléfonos de Google en 2019 para la gama Pixel 4, pero ha sido una función que ha durado poco.

Soniya Jobanputra, responsable de producto en el equipo de Pixel, dijo el año pasado que la ausencia del desbloqueo facial era por un motivo de seguridad.

Vale la pena mencionar que el Pixel 6 no tiene un hardware especial para el desbloqueo facial, como el Face ID de Apple, ni tiene sensores en la parte superior de la pantalla como el Pixel 4. En su lugar, no tiene más que una cámara frontal, y ese es el problema.

La tecnología de reconocimiento facial no es tan segura si no se dispone de un hardware específico para el desbloqueo facial. El Pixel 6 de Google no lo tiene, así que tendría que confiar en la cámara para escanear tu cara.

Para Google, la mejor opción es el escáner de huellas dactilares bajo la pantalla, que es mucho más seguro que el desbloqueo facial 2D, y por ello no está disponible en los últimos Pixel.