El heredero del grupo Samsung se disculpa públicamente

El heredero del grupo Samsung, Jay Y. Lee, se vio envuelto en un escándalo de soborno que involucró incluso al presidente ya destituido de Corea del Sur. Según los fiscales, estos sobornos tenían como objetivo facilitar la sucesión empresarial.

Como preveíamos hace unos días, hoy Lee se ha disculpado públicamente por los polémicos planes de sucesión. Además, Lee ha explicado que no entregará a sus hijos los derechos de gestión del conglomerado controlado por la familia.

En su primera conferencia de prensa en cinco años, Lee, de 51 años de edad, lamentó que el grupo no haya respetado estrictamente la ley y la ética.

Samsung no cumplió con las expectativas del público. Hemos causado decepciones y preocupaciones

También se disculpó por el comportamiento de los ejecutivos que fueron descubiertos saboteando las actividades sindicales.

En agosto, el Tribunal Supremo anuló un fallo del tribunal de apelaciones sobre el caso de soborno, lo que planteó la posibilidad de una sentencia más dura y el posible regreso a la cárcel del jefe del mayor conglomerado de Corea del Sur.

Algunos de los ejecutivos anteriores y actuales de Samsung han sido investigados o condenados en otros casos. Por ejemplo, el que fue presidente del consejo de administración de Samsung Electronics Co Ltd, Lee Sang-hoon, fue encarcelado en diciembre por sabotear las actividades del sindicato. Desde entonces ha renunciado y ha presentado una apelación.

Por último, Lee también dijo que no entregará poderes de gestión a sus hijos.

Estoy pensando en no pasar los derechos de gestión a mis hijos. Me he guardado ese pensamiento para mí mismo, ya que era reacio a hacerlo público.