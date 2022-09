El Huawei Mate 50 Pro llega a Europa a partir de 1.299 euros

El Huawei Mate 50 Pro debutó en China a principios de este mes y hoy hace su debut internacional.

El teléfono trae una gran pantalla con muesca, una cámara principal de 50 MP con tecnología de imagen XMAGE y una lente con apertura variable.

El teléfono cuenta con el chipset Snapdragon 8+ Gen 1, pero tiene sus capacidades 5G desactivadas debido a las sanciones de Estados Unidos. Por la misma razón, no hay Gorilla Glass, sino que Huawei utiliza Kunlun Glass para su panel OLED de 6,74″.

El Mate 50 Pro cuenta con conectividad por satélite para emergencias en China, pero eso no estará disponible en el modelo global ya que utiliza el protocolo Beidou Satellite Message 3.

Otra diferencia entre las unidades globales y locales es que la interfaz de usuario es EMUI 13, en lugar de Harmony OS 3.0. Por supuesto, no hay rastro de los servicios de Google a bordo.

Los mercados internacionales recibirán el Huawei Mate 50 Pro en color Plata o Negro con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento por 1.299 euros. También hay una opción en color naranja cuero con 8/512 GB de memoria y un precio de 1.399 euros. La disponibilidad dependerá del mercado.

En una conferencia telefónica con los medios de comunicación, un representante de Huawei confirmó que actualmente no hay planes para la disponibilidad internacional del Mate 50 (no Pro), mientras que el Mate 50E y el Mate 50 RS Porsche Design definitivamente no saldrán de China.