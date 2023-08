El iPhone 15 Pro Max (o iPhone 15 Ultra) podría retrasarse 3-4 semanas

Se espera que Apple anuncie la familia iPhone 15 en tres semanas y comience a enviar los nuevos teléfonos en cuatro semanas. Sin embargo, el modelo de iPhone con el sistema de cámara más avanzado podría sufrir un retraso hasta octubre debido a la disponibilidad del sensor de imagen.

Al parecer, Sony no podrá suministrar el sensor de imagen utilizado por el iPhone 15 Pro Max a tiempo para que se envíe junto con los otros modelos nuevos, según un analista.

El iPhone 15 Pro Max (o, como sugieren algunos rumores, iPhone 15 Ultra) ofrecerá la mejor cámara de la serie, ya que utilizará un sistema de lente de periscopio con un mayor zoom óptico que el límite actual de 3x. El iPhone 15 Pro más pequeño no recibirá esta mejora. Los modelos iPhone 15 e iPhone 15 Plus incluirán cámaras ultra gran angular y gran angular, pero no cámaras teleobjetivo.

Esperamos que Apple anuncie los nuevos iPhones junto con el Apple Watch Series 9 y Apple Watch Ultra 2 el 12 o 13 de septiembre. Es probable que la preventa comiencen el 15 de septiembre y las entregas el 22 de septiembre. El retraso de tres a cuatro semanas descrito en la nota del analista podría hacer que las entregas del iPhone 15 Pro Max se sitúen entre el 6 y el 13 de octubre.

Apple ya se ha visto obligado a enviar ciertos modelos de iPhone unas semanas después que otros en años anteriores. Por ejemplo, el iPhone XR se envió después del iPhone XS, y el iPhone 14 Plus se envió después del iPhone 14. El iPhone 12 mini y el iPhone 12 Pro Max también se enviaron semanas después del iPhone 12 y el iPhone 12 Pro.

Se espera que la línea del iPhone 15 reemplace el puerto de carga Lightning con USB-C. El iPhone 15 e iPhone 15 Plus adoptarán el diseño de la Isla Dinámica introducido con el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max.

Se espera que el titanio reemplace al acero inoxidable en el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max. Los modelos Pro también reemplazarán el interruptor de Sonido/Silencio con un botón de Acción personalizable.