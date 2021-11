El iPhone X con puerto USB-C se ha vendido finalmente por 86.001 dólares

Recientemente, un estudiante atrajo la atención al equipar un iPhone con un puerto USB-C completamente operativo, con posibilidad de carga y transferencia de datos.

El hype que rodea a este «primer» iPhone con USB-C adoptó formas bastante inesperadas, por lo que el estudiante puso en marcha una subasta en eBay para vender su proyecto de ingeniería al mejor postor.

En la descripción, Pillonel explicaba lo que realmente estaba en juego: «El nuevo propietario del teléfono se ha asegurado una «verdadera pieza de coleccionista para todos los fans de Apple», pero según las condiciones de la oferta, se compromete a no restaurar, actualizar o borrar el teléfono, a no utilizarlo como dispositivo diario y a no manipular los componentes internos. El comprador también podría conversar durante 30 minutos con el creador del dispositivo para resolver cualquier duda.

El precio subió muy rápidamente. Hace unos días, había ofertas por encima de los 100.000 dólares. Pero estos postores probablemente se echaron atrás, porque hoy el smartphone se ha vendido por 86.001 dólares.

Al menos eso es lo que informan varios medios de comunicación como iMore, ya que la oferta en sí ya no se puede ver en eBay.

Como referencia, un iPhone X reacondicionado cuesta alrededor de 300 euros en Amazon. Apple lo lanzó en 2017 a un precio que partía de 1.149 euros, así que el estudiante ha obtenido un buen beneficio con su proyecto.