El iPhone X con puerto USB-C se subasta por más de 100.000 dólares

A principios de esta semana, un estudiante de robótica compartió un vídeo en el que explica cómo modificó un iPhone X para añadir un puerto USB-C funcional en lugar del habitual conector Lightning

El puerto USB-C es operativo tanto para cargar el iPhone como para transferir datos.

Ahora este dispositivo está en subasta en eBay como «el primer iPhone USB-C del mundo», y las pujas ya están superando la friolera de 100.000 dólares. El anuncio describe el dispositivo como una «verdadera pieza de colección para cualquier fan de Apple por ahí.»

Se aceptan ofertas hasta el 11 de noviembre, con una entrega estimada para finales de diciembre. Las condiciones de la subasta indican que cualquiera que puje por el iPhone X acepta que no restaurará, actualizará o borrará el dispositivo, no lo abrirá y no lo usará como su dispositivo diario. También advierte que el iPhone X modificado es «solo un prototipo».

El ganador recibirá el iPhone X con 64 GB de almacenamiento en su caja, sin ningún accesorio incluido. El joven modder también ofrece tener una llamada telefónica de 30 minutos con el ganador en caso de que tenga alguna pregunta sobre el dispositivo.

Aunque muchos han pedido a Apple que añada un puerto USB-C al iPhone, el dispositivo sigue utilizando el conector Lightning, propietario de Apple. Apple ha adoptado el USB-C para algunos modelos de iPad a lo largo de los años, incluido el nuevo iPad mini lanzado en septiembre.