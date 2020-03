El LG G9 ThinQ renunciará a competir frente a otros buques insignia

LG anunció el LG V60 ThinQ 5G el mes pasado y, por el momento, el smartphone no ha salido a la venta ni sabemos si llegará a España.

Ahora ha surgido una información sobre el otro buque insignia que esperábamos ver de la marca coreana, el LG G9 ThinQ, que afirma que el nuevo smartphone quizás no tenga especificaciones de un verdadero buque insignia.

Según fuentes coreanas, el LG G9 ThinQ no contará con el chip más potente de Qualcomm, el Snapdragon 865, sino que optará por un chip Snapdragon 765G de gama media-alta.

Aunque es extraño que LG no incorpore este chip en su nuevo modelo de la serie G, no nos sorprende ya que no tiene demasiado sentido tener dos smartphones como el LG V60 ThinQ y LG G9 ThinQ con características tan parecidas.

Además, LG parece estar abandonando el mercado de la gama ultra premium. De hecho, el recientemente anunciado LG V60 ThinQ ha abandonado el panel Quad HD+ en favor de un panel Full HD+, y ha renunciado a incorporar una tercera cámara y una tasa de refresco superior a 60 Hz, como otros buques insignia.