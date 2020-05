Motorola volvió a entrar en el segmento de los smartphones de gama alta con el lanzamiento de Motorola Razr y Motorola Edge Plus este año.

El Motorola Razr es el primer smartphone plegable de la marca. Ahora, según un ejecutivo de la compañía, Motorola lanzará un segundo dispositivo plegable Razr a finales de este año.

El nuevo Motorola Razr no ha recibido críticas muy positivas debido a que la holgura de la bisagra y su ruido al abrir/cerrar el teléfono, su procesador no es tan potente como otros buques insignia y no tiene compartimento para tarjeta SIM (solo soporta eSIM). No es lo que muchos esperan por un smartphone de 1.600 €.

A pesar del complicado comienzo con los smartphones plegables, la compañía está dispuesta a lanzar la segunda generación de Motorola Razr en septiembre.

Esta información viene directamente de Thibault Dousson, el director general de Lenovo Sudáfrica. Para los que no lo sepan, Motorola es propiedad de Lenovo, que la compró por 2.910 millones de dólares a Google en 2014.

Esta declaración en particular confirma que la compañía va a lanzar una nueva iteración de Razr en la segunda mitad del año. Desafortunadamente, no compartió más información al respecto. Además, este dispositivo no se ha filtrado todavía.