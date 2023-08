El nuevo televisor OLED de LG solo admite un cable: el de alimentación

💻 ¡Las mejores rebajas! ¡Microsoft Office 2021 Pro Plus para siempre por 25.61€ en Godeal24! [ Más info ]

LG acaba de anunciar el lanzamiento mundial de su carísimo televisor OLED inalámbrico de 97 pulgadas.

El LG Signature OLED M (97M3) es el resultado de la misión de LG de poner coto a los problemas de tener multitud de cables para conseguir un aspecto más limpio en la configuración del televisor.

El televisor está conectado a un solo cable: el de alimentación. Todo lo demás que quieras enchufar se conecta al televisor de forma inalámbrica. ¿Cómo? Con la caja Zero Connect de LG.

Conectas tus videoconsolas y descodificadores a la caja Zero Connect y ésta transmite todo el audio y el vídeo al televisor. Es un truco estupendo, pero no sale barato. El gran televisor de 97 pulgadas cuesta 45.800.000 wons (32.000 euros) en Corea del Sur, donde ya está disponible. Lo que significa que no será barato en otros países.

Aún no hay datos exactos sobre el precio o la disponibilidad, pero LG ha confirmado que «mercados clave» de Norteamérica y Europa recibirán el televisor a finales de 2023.

También tiene previsto lanzar dos tamaños más pequeños del televisor junto con el modelo de 97 pulgadas. Se trata de los modelos evo M de 83 y 77 pulgadas. Ambos incluyen la misma tecnología Zero Connect, pero deberían costar mucho menos que la versión de 97 pulgadas. No obstante, los consumidores pueden esperar precios bastante elevados.

El televisor admite una frecuencia de refresco de hasta 120 Hz y la caja Zero Connect puede colocarse a una distancia de hasta 10 metros. Pero LG dice que la caja tiene que estar orientada en la dirección de la pantalla. Por lo tanto, es probable que el lugar en el que se pueda colocar esté limitado. En cuanto a la conectividad, la caja admite HDMI 2.1, Bluetooth, USB, LAN y RF, y es compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos.