El «rey del fraude» de la publicidad online ha sido sentenciado

Aleksandr Zhukov, de nacionalidad rusa y autoproclamado «rey del fraude», ha sido condenado a 10 años de prisión por llevar a cabo una trama de fraude publicitario digital de 7 millones de dólares.

Ante el teclado de su ordenador en Bulgaria y Rusia, Zhukov ideó y llevó a cabo un elaborado fraude multimillonario contra la industria de la publicidad digital, engañando a miles de empresas.

A partir de alrededor de 2014, Zhukov y sus co-conspiradores pusieron en marcha un negocio de publicidad fraudulento llamado Media Methane que recibía pagos de las redes publicitarias para presentar anuncios online a los usuarios de Internet.

Sin embargo, en lugar de colocar estos anuncios en las páginas web de los editores reales, como se prometió, Zhukov y otros alquilaron miles de servidores ubicados en centros de datos, y utilizaron esos servidores para simular que los seres humanos veían anuncios en páginas web fabricadas.

Zhukov y sus socios — siete personas que están siendo procesadas por separado — habrían alquilado más de 2.000 servidores en centros de datos de Dallas (Estados Unidos) y Ámsterdam (Países Bajos).

Media Methane supuestamente ofrecía espacio publicitario en páginas web fabricadas a compradores de anuncios que pujaran por el espacio. Pero la empresa mostraba esos anuncios a una audiencia de bots.

Los bots habían sido diseñados para interactuar con las páginas web falsas de modo que simularan movimientos de ratón e interacciones realistas, como la visualización de vídeos en las redes sociales. Fueron entrenados para eludir los CAPTCHA, para aceptar cookies y para fingir el inicio de sesión en los servicios de las redes sociales.

Su código consiguió evitar el software de detección de fraudes utilizado por varias empresas de ciberseguridad estadounidenses.

Para hacer más creíble el fraude, Zhukov alquiló más de 765.000 direcciones IP, que luego asignó a servidores de los centros e introdujo en un registro mundial de direcciones IP. Al registrar falsamente direcciones IP a nombre de empresas como Comcast y Time Warner Cable, Zhukov hizo creer que las direcciones pertenecían a abonados residenciales de Internet de Estados Unidos de esos servicios.

Entre las empresas víctimas de este esquema, a las que se han estafado más de 7 millones de dólares, se encuentran The New York Times, The New York Post, Comcast, Nestle Purina, el Texas Scottish Rite Hospital for Children y Time Warner Cable.

Según el gobierno, Zhukov personalmente se hizo con más de 4,8 millones de dólares a través del esquema de fraude publicitario.