El sorteo de NFTs de OnePlus genera un gran rechazo entre sus seguidores

OnePlus ha lanzado una campaña de celebración de su octavo aniversario y está sorteando NFTs de personajes digitales exclusivos. En total, hay 15 personajes diferentes para coleccionar.

La compañía ha creado 5.000 NFTs inspirados en sus dispositivos, que los fans de OnePlus pueden obtener a través de una sorteo.

El primer paso es seguirles en Instagram a través de Gleam para revelar el sitio web de los NFT. A continuación, es necesario conectar tu cartera digital con Sweet, reclamar tu NFT y comprobar qué persona te ha tocado en tu cartera.

Aunque los NFTs están de moda, la campaña no ha sido bien recibida por los usuarios. Más bien al contrario, muchos seguidores de la marca han mostrado su rechazo en Twitter a que la compañía se una a la tendencia de promover los NFTs.

«Iba a actualizar mi OnePlus pronto. No estaba seguro si debía quedarme con vosotros o no. Gracias por tomar la decisión por mí, supongo. Ahora a buscar a alguien que no comercie con NFTs,» afirma un seguidor de la marca.

«¿Es esto lo que habéis hecho en lugar de hacer que A11 funcione realmente en mi 7T?,» pregunta otro usuario. «NFT, ¿en serio?,» dice otro.

Otro usuario va más allá y pide a OnePlus que reflexionen: «¿Veis los comentarios? Leedlos. Son opiniones sinceras sobre lo que la gente piensa de vosotros. El manido eslogan de «killer flagship» ya no funciona.»