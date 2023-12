El último anuncio de Apple trata de unos enchufes que echan de menos al iPhone 15 Plus

La batalla por la duración de la batería en los teléfonos móviles ha sido un tema recurrente, y Apple parece haber dado un gran salto adelante con su último lanzamiento, el iPhone 15 Plus (🛒 1.069€).

El nuevo anuncio de Apple para el iPhone 15 Plus es adorable, ya que muestra a un enchufe cantando. En esta innovadora campaña publicitaria, un enchufe echa de menos la carga nocturna del iPhone 15 Plus. El vídeo refleja cómo un enchufe echa de menos a un teléfono por la asombrosa vida útil de la batería.

El comercial, titulado «Te Echo de Menos», muestra al iPhone 15 Plus junto a un par de enchufes de pared. Uno de ellos, el inferior, pasa de su apariencia de «cara sorprendida» a comenzar a cantarle al iPhone. La canción, «Hace Demasiado Tiempo» de Doe Boy, narra cómo el enchufe echa de menos al iPhone 15 Plus y no puede esperar a que regrese a casa.

Con hasta 26 horas de reproducción de video o hasta 100 horas de audio con una sola carga, el iPhone 15 Plus se posiciona como un líder en el mundo de la duración de la batería para un modelo no-Pro.