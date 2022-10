Elon Musk cambia otra vez de opinión: Ahora sí que quiere comprar Twitter

Elon Musk ha comunicado a Twitter que está de nuevo dispuesto a comprar la compañía al precio originalmente acordado, según un informe de Bloomberg News.

«Elon Musk está proponiendo comprar Twitter Inc. por el precio de oferta original de 54,20 dólares por acción… Musk hizo la propuesta en una carta a Twitter, según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas al discutir información confidencial», afirma Bloomberg.

The Wall Street Journal informó posteriormente de que los «abogados de Musk comunicaron la propuesta a los abogados de Twitter durante la noche del lunes».

Los informes llegan menos de dos semanas antes de que se programe un juicio para determinar si Musk se vería obligado a seguir adelante con el acuerdo.

Musk aceptó comprar Twitter el 25 de abril, y luego trató de echarse atrás en el acuerdo el 8 de julio. Twitter demandó a Musk para obligarle a completar la compra de 44.000 millones de dólares, y está previsto que el 17 de octubre comience un juicio de cinco días.

«Si Twitter acepta la propuesta, las dos partes no tendrían que seguir un juicio sin jurado de cinco días fijado para el 17 de octubre. No hay garantías de que lleguen a un acuerdo y el juicio podría seguir adelante como estaba previsto«, escribió el WSJ.

La cotización de las acciones de Twitter se detuvo temporalmente tras el informe de Bloomberg. Una vez reanudada la negociación, el precio de las acciones subió casi un 13%, alcanzando los 47,93 dólares.

Se dice que Twitter recela de la nueva oferta en medio de la «desconfianza»

El intento de Musk de abandonar la compra se basó en su afirmación no probada de que las estimaciones de bots de Twitter son erróneas. Twitter afirma que menos del 5 por ciento de sus usuarios activos diarios monetizables (mDAU) son spam o falsos, y señaló que el intento de Musk de demostrar que la estimación es errónea se basó en una herramienta que etiquetó su propia cuenta como un probable bot.

Al parecer, Twitter no tomará medidas inmediatas en respuesta a la nueva propuesta de Musk, y querría que el tribunal supervisara el proceso si la fusión sigue adelante. «Twitter está considerando si aceptar la propuesta, y no actuará hasta al menos otro día, según una de las personas [familiarizadas con las negociaciones]», informó The Washington Post. «Debido a que hay una gran desconfianza en ambas partes, los líderes de Twitter se preguntan si la carta representa una maniobra legal, dijo esta persona».