Tesla sorprende con una entrega sin conductor desde su fábrica hasta la casa del cliente

Tesla ha marcado un nuevo hito en el sector de la conducción autónoma al realizar con éxito la primera entrega de un vehículo sin intervención humana.

La compañía ha compartido un vídeo en la red social X donde muestra cómo un Model Y es transportado desde la Gigafactoría de Texas, en Austin, hasta la casa de un cliente. El recorrido duró aproximadamente 30 minutos y no contó con ningún conductor ni operador remoto supervisando el trayecto.

A diferencia del lanzamiento de su servicio de robotaxis la semana pasada, esta entrega autónoma se realizó sin un monitor de seguridad ni un conductor de respaldo. Elon Musk, CEO de Tesla, confirmó en X que no hubo intervención humana en ningún momento, lo que refuerza la ambición de la empresa de avanzar hacia una conducción 100 % autónoma.

El trayecto incluyó diversas situaciones de tráfico: desde salir del aparcamiento de la fábrica hasta transitar por calles urbanas y vías rápidas. El sistema de conducción autónoma gestionó con éxito todos estos entornos, consolidando la viabilidad técnica de este tipo de entregas automáticas.

World's first autonomous delivery of a car!

This Tesla drove itself from Gigafactory Texas to its new owner's home ~30min away — crossing parking lots, highways & the city to reach its new owner pic.twitter.com/WFSIaEU6Oq

— Tesla (@Tesla) June 28, 2025