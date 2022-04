Elon Musk ofrece comprar Twitter por 41.000 millones de dólares

El multimillonario Elon Musk ha ofrecido comprar Twitter por unos 41.000 millones de dólares, pocos días después de rechazar un puesto en el consejo de administración de la empresa.

Según Reuters, el precio de la oferta de Musk, de 54,20 dólares por acción, se ha dado a conocer hoy jueves en un documento regulatorio.

Esta oferta representa una prima del 38% respecto al cierre de Twitter del 1 de abril, el último día de cotización antes de que se hiciera pública la participación de más del 9% de Musk en la compañía.

«Desde que realicé mi inversión, me he dado cuenta de que la empresa no prosperará ni servirá a este imperativo social en su forma actual. Twitter tiene que transformarse en una empresa privada», dijo Musk en una carta dirigida al presidente de Twitter, Bret Taylor.

«Mi oferta es mi mejor y última oferta y si no es aceptada, tendría que reconsiderar mi posición como accionista», dijo Musk.

La oferta de 54,20 dólares por acción es «demasiado baja» para que los accionistas o el consejo de administración la acepten, dijo Adam Crisafulli, de Vital Knowledge, en un informe, y añadió que las acciones de la empresa alcanzaron los 70 dólares hace menos de un año.

A principios de esta semana, Musk dijo que había rechazado unirse a la junta directiva de Twitter, justo cuando su cargo estaba a punto de comenzar. Ocupar el puesto en el consejo le habría impedido una posible adquisición de la empresa