Elon Musk presume de haber salvado a Twitter de la quiebra

Elon Musk, que sigue siendo uno de los hombres más ricos del mundo, afirma ahora que la compra de Twitter por 44.000 millones de dólares fue oportuna, ya que salvó a la red social de la quiebra.

En respuesta a un tuit de The Wall Street Journal, Musk escribió: «Los últimos tres meses han sido extremadamente duros, ya que he tenido que salvar a Twitter de la quiebra al tiempo que cumplía con las obligaciones esenciales de Tesla y SpaceX. No se lo deseo a nadie. Twitter sigue teniendo retos, pero ahora la tendencia es que alcanzaremos el punto de cubrir los gastos si seguimos así. El apoyo del público es muy apreciado».

Desde que la compra de Twitter, las cosas han sido bastante erráticas en la red social. Musk cambió de opinión varias veces sobre su plan de vender marcas de verificación en la plataforma e incluso mencionó que declararse en bancarrota era una opción para Twitter que estaba considerando.

Estas declaraciones llegan después de que un jurado de California le declarara «no responsable» de las pérdidas que sufrieron los accionistas de Tesla después de que difundiera un tuit en el que decía que estaba considerando sacar Tesla a bolsa a 420 dólares la acción y que tenía «la financiación asegurada».

En realidad, la financiación no estaba asegurada. El tuit fue publicado originalmente en 2018 e hizo subir las acciones de Tesla un 11% hasta 387,46 dólares antes de desplomarse a 263,24 dólares un mes después, cuando se hizo evidente que la financiación no estaba asegurada.

En el último año, las acciones de Tesla han caído un 37%, lo que explica la mayor parte de la evaporación de su riqueza.