En Brasil no te roban el iPhone para venderlo sino para vaciar tu cuenta bancaria: Así lo hacen

En Brasil, una banda de delincuentes ha estado robando iPhones para acceder a las cuentas bancarias de las víctimas en lugar de revender los dispositivos.

Ahora, la policía parece haber descubierto cómo accedían a las cuentas bancarias y, para nuestra sorpresa, el proceso parece más fácil de lo que se podría pensar.

Al principio, se creía que los ladrones utilizaban algún exploit u otro método avanzado para desbloquear los iPhones robados, pero el tema es mucho más sencillo que todo eso. Los delincuentes sólo necesitan una herramienta para acceder a todos los datos del dispositivo: la tarjeta SIM del iPhone.

Básicamente, los ladrones sacan la tarjeta SIM del iPhone robado y la introducen en otro iPhone. Utilizando redes sociales como Facebook e Instagram, pueden averiguar la dirección de correo electrónico utilizada por la persona a la que le han robado el teléfono.

En la mayoría de los casos, esta dirección de correo electrónico es la misma que la utilizada para el ID de Apple. Todo lo que tienen que hacer es restablecer la contraseña del ID de Apple utilizando el número de teléfono de la víctima.

Una vez que han restaurado todos los datos de iCloud, la forma más fácil que tienen los delincuentes de encontrar las contraseñas de las apps bancarias es buscando en la aplicación Notas, ya que muchos usuarios parecen almacenar allí las contraseñas de los bancos y de las tarjetas de crédito.

Además, si tienen acceso a la cuenta de iCloud, también pueden obtener fácilmente todas las contraseñas del llavero de iCloud.

La policía de São Paulo ha detenido a 12 personas y ya ha identificado a otras 28 que están implicadas en el robo de iPhones.

Tras este informe, Apple ha prometido que facilitará a los usuarios la eliminación de todos los datos de un iPhone robado. Sin embargo, la compañía no ha dado detalles sobre qué implementará exactamente.

Por supuesto, lo mejor que puedes hacer para proteger tus cuentas es no almacenar tus contraseñas en la app Notas u otras apps no seguras. Otra buena opción es utilizar únicamente una eSIM en lugar de una SIM normal, ya que la eSIM no se puede transferir fácilmente a otro dispositivo.