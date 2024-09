¿Es cierto que los villanos nunca utilizan un iPhone en las películas?

En el mundo del entretenimiento, existen muchas reglas no escritas, pero pocas son tan intrigantes como la supuesta «cláusula de no villanos» de Apple.

Según esta teoría, la compañía de Cupertino prohíbe que sus productos sean utilizados por personajes malvados en películas, series de televisión o anuncios publicitarios. Aunque Apple nunca ha confirmado oficialmente esta restricción, existen múltiples evidencias y testimonios que sugieren que esta política podría ser real.

¿Qué es la «cláusula de no villanos»?

Se dice que la «cláusula de no villanos» es una política de Apple que impide que sus productos aparezcan en manos de personajes negativos en pantalla.

Aunque esta directriz no aparece explícitamente en las Guías de Uso de Marcas Comerciales y Derechos de Autor de Apple, el documento sí establece que los productos de la marca deben mostrarse de manera favorable, en contextos que reflejen bien tanto en los dispositivos como en la compañía.

Un detalle interesante es que estas guías también prohíben el uso de los logotipos, símbolos gráficos o iconos de Apple de manera «despectiva». Esto refuerza la idea de que la compañía quiere proteger su imagen de ser asociada con comportamientos o personajes negativos.

El origen del rumor

El rumor sobre esta cláusula se popularizó en 2020, cuando el director Rian Johnson, conocido por películas como Knives Out y Star Wars: The Last Jedi, reveló que Apple permite el uso de iPhones en películas, pero con una condición clave: los villanos no pueden aparecer en pantalla con estos dispositivos.

Desde que se hizo pública la supuesta cláusula, los fans del cine y la televisión han empezado a buscar pruebas en pantalla. Un ejemplo notable es la película Knives Out, donde todos los personajes usan un iPhone, excepto aquellos que resultan ser los culpables.

Otro caso que se ha señalado es la serie de HBO Succession, donde los personajes principales, a menudo conflictivos y moralmente ambiguos, usan iPhones, pero los antagonistas principales como Logan Roy nunca son vistos con un dispositivo de Apple.

Sin embargo, hay excepciones. En la película John Wick, el asesino que desata la venganza del protagonista usa un iPhone, y en la reciente Trap, de M. Night Shyamalan, el villano parece estar usando un dispositivo muy similar a uno de Apple. Estos ejemplos han generado dudas sobre la consistencia de la supuesta cláusula.

La realidad detrás de la «cláusula de no villanos»

A pesar de las múltiples evidencias, Apple nunca ha confirmado la existencia de esta política. Lo que está claro es que, sea o no real, la «cláusula de no villanos» ha capturado la imaginación de los espectadores y ha añadido una capa extra de diversión al ver películas y series.