Esta cerradura inteligente recargará su batería por el aire mediante Wi-Charge

Alfred DB2S es la primera cerradura inteligente que puede instalarse uno mismo y que se carga mediante transmisión de energía por infrarrojos. Estará disponible por 299 dólares principios del segundo trimestre.

Sin embargo, hay un pequeño inconveniente: no se podrá cargar de forma inalámbrica, al menos de momento. Para ello, necesitarás un kit de carga Wi-Charge, que no estará disponible para compra hasta la segunda mitad de 2023 como pronto. Aún no se ha fijado el precio del kit.

Cuando esté disponible, el kit de carga consistirá en una placa trasera para la cerradura con un receptor Wi-Charge incorporado, así como un transmisor que requiere alimentación continua y línea de visión de la cerradura.

Utiliza energía infrarroja para transmitir energía de forma segura a una distancia de hasta 10 metros y puede alimentar varios dispositivos a la vez.

La cerradura tiene un teclado táctil y funciona a través de Bluetooth, con Z-Wave disponible a través de un módulo adicional y Wi-Fi con un puente separado para conectarse a sistemas domésticos inteligentes, incluidos Alexa y Google Home.

Además, ofrece soporte para tarjetas RFID, así como Zigbee (y la carga inalámbrica, por supuesto). Alfred dice que la integración de Matter está en su hoja de ruta.