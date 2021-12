Este cable USB puede bloquear el ordenador si te lo roban mientras lo usas

Los periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos se enfrentan a una batalla constante para mantener sus archivos a salvo de un conjunto creciente de amenazas digitales y de vigilancia.

Los ataques físicos pueden suponer un importante reto contra el que defenderse, y esta semana, un proyecto llamado BusKill ha lanzado un cable magnético USB que actúa como un «pulsador de hombre muerto», bloqueando un ordenador si alguien lo arrebata físicamente y separa los conectores magnéticos.

BusKill lleva más de dos años funcionando como un proyecto para que cualquier usuario pudiera implentarlo compilando el código fuente, pero sólo funcionaba en Linux y los componentes hardware se agotaron rápidamente.

Tras un esfuerzo de crowdsourcing, el cable está ahora disponible para su compra a partir de 59 dólares y cuenta con una aplicación que funciona en macOS, Windows y Linux.

«La mayoría de la gente no maneja documentos Top Secret ni se preocupa de que la policía secreta derribe sus puertas, pero ese es el nivel de riesgo para el que diseñé BusKill», dijo el creador del proyecto, Michael Altfield, a TechCrunch. «Y quería que fuera accesible para los periodistas que no usan necesariamente Linux y no saben usar la CLI [interfaz de línea de comandos]».

BusKill está diseñado para bloquear el ordenador cuando se separa físicamente de él, pero los usuarios de Linux pueden configurar además la aplicación para activar un comando de autodestrucción, que codifica las claves criptográficas del dispositivo, haciendo que los datos del ordenador sean inaccesibles en sólo unos segundos.

Aunque Altfield dijo que BusKill se diseñó pensando en periodistas y activistas, el cable también puede proteger los ordenadores de los viajeros en vacaciones y de otros usuarios de alto riesgo.