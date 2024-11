Este cargador 3-en-1 se ha convertido en mi compañero ideal para viajes

Cuando tienes que viajar con frecuencia, llevar cargadores para todos tus dispositivos se convierte en algo primordial. En varios ocasiones me he encontrado con que, al llegar al hotel, me he dado cuenta de que me había olvidado el cargador del Apple Watch.

Anker ha lanzado recientemente su cargador 3-en-1 Anker MagGo (🛒 84,99€), que se ha convertido en mi compañero ideal para viajes. A su tamaño compacto y fácilmente transportable se suma la facilidad para cargar simultáneamente mi iPhone, mis AirPods y mi Apple Watch.

Carga rápida para iPhone y Apple Watch

Uno de los aspectos destacados del Anker MagGo es la carga inalámbrica rápida Qi2 de 15W para el iPhone. Este cargador es compatible con MagSafe y está certificado para proporcionar un rendimiento eficiente.

Puedes llevar un iPhone 15 Pro del 0% al 20% en tan solo 15 minutos, mientras que un Apple Watch Series 9 se recarga hasta un 30% en aproximadamente 22 minutos.

Además, cuenta con una base de carga inalámbrica convencional que puedes utilizar para cargar tus AirPods u otros auriculares que tengan una funda con carga inalámbrica. Por último, posee un cargador certificado para el Apple Watch.

Diseño compacto y pensado para viajes

El Anker MagGo no solo es funcional, sino también altamente portátil. Con un diseño plegable del tamaño de una pelota de béisbol, este cargador inalámbrico de dimensiones 7.49 x 5.97 x 3.53 cm es fácil de llevar a cualquier parte.

Si viajas por trabajo, te vas de vacaciones o simplemente necesitas cargar tus dispositivos en diferentes lugares de la casa, el MagGo resulta útil gracias a que se pliega de forma práctica para guardarlo en una mochila, bolso o maletín sin ocupar espacio.

Cuando está plegado, el cargador ofrece soporte para el modo En Reposo, lo que convierte tu iPhone en un panel de información mientras se carga.

Cuando adquieres el Anker MagGo (🛒 84,99€), obtienes la base de carga inalámbrica MagGo 3-en-1, un adaptador de 40W, un cable USB-C a USB-C de 1,5 metros, una guía de bienvenida para que sepas cómo usarlo de inmediato, y garantía de 24 meses.