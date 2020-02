Si el año pasado quedamos asombrados con lo que era capaz de captar la cámara con zoom hasta 50x del Huawei P30 Pro, parece que este año será el Samsung Galaxy S20 Ultra el que nos va a dejar con la boca abierta por la capacidad de ampliación de su lente teleobjetivo.

El Samsung Galaxy S20 Ultra cuenta con una lente teleobjetivo capaz de conseguir zoom 10x híbrido y zoom 100x digital. Esto significa que podemos acercarnos para ver detalles que están muy lejos de nosotros como nunca antes lo habíamos hecho.

Alguien ha puesto a prueba el zoom 100x del Samsung Galaxy S20 Ultra en un estadio de baloncesto acercándose poco a poco hasta captar la cara de una persona que está sentada al otro lado del estadio.

Aunque el vídeo no tiene mucha calidad y no podemos ver cómo se ve la imagen final tras la ampliación, solamente el hecho de poder acercarse hasta ese punto es ya impresionante. A fin de cuentas, la mayoría de los smartphones con zoom 2x o 3x no consiguen mantener una buena calidad de imagen por encima de 10x o 15x.