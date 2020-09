AnTuTu, el conocido benchmark de rendimiento de smartphones, ha publicado hoy elcorrespondiente al mes de agosto.

Este benchmark no solamente mide el rendimiento de CPU, GPU, memoria y almacenamiento, sino que también tiene en cuenta la suavidad con la que se mueve la interfaz, por lo que los smartphones con pantallas con alta tasa de refresco (90 Hz o más) consiguen mejor puntuación.

La lista presenta cambios significativos respecto al mes de julio debido a la introducción de nuevos dispositivos en el mercado con un hardware más potente.

La lista está encabezada por el recientemente anunciado Xiaomi Mi 10 Extreme Conmemorative Edition, que alcanza una impresionante puntuación de 646.730 puntos con una configuración de Snapdragon 865, 16GB de RAM LPDDR5 y 512GB de almacenamiento UFS 3.1.

Además, viene equipado con la funcionalidad software Write Turbo que acelera la escritura de almacenamiento mediante un espacio cache de alta velocidad.

Justo debajo tenemos el iQOO 5, que consigue 637.616 puntos con un hardware también muy potente formado por el chip Snapdragon 865, 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento LPDDR5. También incorpora la optimización Multi-Turbo 4.0.

En tercera posición encontramos el ROG Phone 3 [🛒 Amazon], un smartphone pensado para juegos que llega con el chip más potente del momento, Snapdragon 865 Plus, y consigue una puntuación de 629.245 puntos. Aunque puede sorprender que quede por detrás de smartphones con Snapdragon 865, AnTuTu lo achaca a que el Snapdragon 865 Plus es más moderno y los fabricantes todavía no han optimizado el rendimiento.

A continuación, en cuarta posición, se encuentra el Black Shark 3S, otro smartphones para juegos que consigue 620.311 puntos gracias a su procesador Snapdragon 865, 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

La quinta posición está ocupada por el Vivo X50 Pro+, otro smartphones muy potente con una configuración similar al Black Shark 3S que obtiene 608.396 puntos.

El smartphone más potente del mes pasado, Oppo Find X2 Pro [🛒Amazon], ahora ocupa la sexta posición con una puntuación media de 607.276 puntos. Este smartphone posee un hardware potente gracias a su Snapdragon 865, memoria LPDDR5, almacenamiento UFS 3.0 y pantalla 3K a 120 Hz.

Detrás de este está su hermano menor, Oppo Find X2 [🛒Amazon], que llega también con un hardware muy capaz y consigue 600.976 puntos.

La octava posición está ocupada por el Xiaomi Mi 10 Pro [🛒Amazon], que baja bastantes posiciones en el ranking con 600.618 puntos.

En noveno lugar está el iQOO Neo 3 con 599.955 puntos, que apareció por primera vez en el Top 10 el mes pasado. Por último, cerrando la clasificación, está el Redmi K30 Pro con 595.738 puntos, que fuera de China se comercializa como Poco F2 Pro [🛒 Amazon]

Como el mes pasado, lo más llamativo de esta lista es que el Top 10 está dominado por los chips de Qualcomm. No hay ningún smartphone con Kirin 990 5G de Huawei o Exynos 990 de Samsung.

Una vez más, podemos comprobar que los fabricantes chinos destacan por el rendimiento de sus nuevos smartphones, ya que no hay rastro de smartphones de Samsung, LG, Sony u otros fabricantes.