Freedom Phone: ¿Un teléfono para la libertad de expresión o un fraude?

No todos los días aparece una nueva empresa de smartphones en el mercado, y menos aún una con mensajes tan llamativos como que su nuevo dispositivo protege tu «libertad de expresión» frente a las grandes empresas tecnológicas.

Por eso, cuando Erik Finman, autoproclamado «millonario del Bitcoin», anunció ayer el Freedom Phone, despertó mucho interés.

Finman afirma que el Freedom Phone es «el primer gran retroceso para las grandes empresas tecnológicas que nos atacaron [a los conservadores estadounidenses]», y cuenta con una «tienda de aplicaciones sin censura».

El sitio web oficial del Freedom Phone aporta muy pocos detalles, pero menciona que el teléfono viene con webs y apps conservadoras precargadas, y ejecuta el «primer sistema operativo de libertad de expresión» llamado FreedomOS (no confundir con la ROM personalizada del mismo nombre) que cuenta con una herramienta de privacidad llamada «Trust».

El teléfono tiene un precio de 499 dólares y, gracias al generoso programa de afiliaciones, muchas personalidades influyentes de la derecha de Estados Unidos lo están promocionando.

El fundador ha confirmado que el Freedom Phone ha sido fabricado por Umidigi, una marca china de teléfonos. De hecho, el teléfono parece ser idéntico al Umidigi A9 Pro, que actualmente cuesta poco más de 100 euros en AliExpress.

Un vídeo del Freedom Phone revela que la «tienda de aplicaciones sin censura» es la tienda Aurora con otro nombre. Aurora es una interfaz de código abierto para Google Play Store, lo que significa que todas las aplicaciones de la «PatriApp Store» provienen de Play Store. Por tanto, la empresa no tiene control sobre sus contenidos y no puede garantizar que no sean «censurados».

Además, otro vídeo práctico que muestra el cajón de aplicaciones del teléfono, revela muchas aplicaciones de stock de LineageOS, así como de microG. Parece claro que el teléfono está ejecutando LineageOS.

En definitiva, el Freedom Phone no es más que un smartphone chino con un precio mucho más alto que el original y que no aporta nada diferencial. Está claro que la compañía sólo pretende sacar provecho de la idea de que las grandes empresas tecnológicas van en contra de los ciudadanos conservadores en Estados Unidos, sin ofrecer ninguna solución real.

Por último, este es el primer smartphone que veo que se vende sin una hoja de especificaciones, totalmente a ciergas, ya que la compañía no ofrece ni un solo detalle sobre el hardware que lleva.